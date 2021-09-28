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美快遞巨頭缺人 推高薪酬與保費

行政人員版 2021/09/28

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【本報訊】FedEx（聯邦快遞）總裁Rajesh Subramaniam稱，由於無足夠人手處理包裹，該公司每天要調整60多萬個業務快遞的路綫，工人短缺對公司季度業績產生了4.5億美元（約35億港元）的

...

欄名 : Good Job Insight

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無接觸支付 今年交易量料19.5萬億元
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