美快遞巨頭缺人 推高薪酬與保費 行政人員版 2021/09/28 分享： 【本報訊】FedEx（聯邦快遞）總裁Rajesh Subramaniam稱，由於無足夠人手處理包裹，該公司每天要調整60多萬個業務快遞的路綫，工人短缺對公司季度業績產生了4.5億美元（約35億港元）的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 紐約通過法案保權益 改善外送員待遇 2021/09/27 紐約通過法案保權益 改善外送員待遇 日本動畫師 遭中美企高薪挖角 2021/09/24 日本動畫師 遭中美企高薪挖角 Pret A Manger捱過疫情 擬重新增聘3千人 2021/09/23 Pret A Manger捱過疫情 擬重新增聘3千人 英調查：寧棄加薪10% 打工仔亦要混合辦公 2021/09/22 英調查：寧棄加薪10% 打工仔亦要混合辦公 懲署工藝教導員（製衣） 月薪2.1萬起公務員職位 2021/09/21 懲署工藝教導員（製衣） 月薪2.1萬起公務員職位 商業 員工福利 員工福利及權益 行政管理 零售 運輸 職位招聘 美元