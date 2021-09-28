Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目 行政人員版 2021/09/28 分享： 美國電動車廠Tesla的自動駕駛技術發展迅速，最近官方計劃向車主開放更多全自動駕駛（Full Self-Driving capability）測試功能，但就規定車主需要通過安全測試後才能使用。 近日， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動 今日 NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動 Google TV App 支援Android手機變遙控 2021/09/27 Google TV App 支援Android手機變遙控 iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》 2021/09/27 iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》 任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目 2021/09/24 任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目 OpenOffice漏洞 修補程式料月底推 2021/09/24 OpenOffice漏洞 修補程式料月底推 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 美國 交通 運輸 電動車