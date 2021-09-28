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Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目

行政人員版 2021/09/28

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美國電動車廠Tesla的自動駕駛技術發展迅速，最近官方計劃向車主開放更多全自動駕駛（Full Self-Driving capability）測試功能，但就規定車主需要通過安全測試後才能使用。

近日，

...

欄名 : 科技新知

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