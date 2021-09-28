NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動 行政人員版 2021/09/28 分享： NASA（美國太空總署）近日推出《First Woman》漫畫，講述首位登陸月球表面的女性故事，藉此鼓勵年輕人加入一同探索太空。除實體書之外，官方亦推出結合AR元素的手機應用程式，方便免費下載。 漫畫以 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目 今日 Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目 Google TV App 支援Android手機變遙控 2021/09/27 Google TV App 支援Android手機變遙控 iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》 2021/09/27 iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》 任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目 2021/09/24 任天堂今發布會 Switch新遊戲矚目 OpenOffice漏洞 修補程式料月底推 2021/09/24 OpenOffice漏洞 修補程式料月底推 美國太空總署 太空人 科技行業 美國 遊戲 AR 3D App Store Google Play 月球