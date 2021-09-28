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NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動

行政人員版 2021/09/28

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NASA（美國太空總署）近日推出《First Woman》漫畫，講述首位登陸月球表面的女性故事，藉此鼓勵年輕人加入一同探索太空。除實體書之外，官方亦推出結合AR元素的手機應用程式，方便免費下載。

漫畫以

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欄名 : 科技新知

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