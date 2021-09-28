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港韓簽3年備忘錄 韓劇綜藝來港取景

行政人員版 04:00 2021/09/28

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韓劇攻陷全亞洲，黛安同身邊唔少朋友都係韓迷，旅發局公關姊妹仲透露喜訊，旅發局剛同韓國頂尖娛樂媒體公司CJ ENM簽署長達3年諒解備忘錄，等國際旅遊恢復後，就合作安排韓劇同綜藝節目來港取景拍攝，到時候一眾韓迷姊妹，就可以一睹炙手可熱嘅OPPA風采，全球觀眾屆時仲可以透過節目欣賞到香港嘅獨有魅力，仲有各地韓流粉絲可以嚟香港取景地朝聖，帶起旅遊熱潮。

講起CJ ENM，相信大家都唔陌生，事關佢旗下電視台tvN製作嘅韓劇同綜藝節目都大熱，好似玄彬同孫藝珍嘅《愛的迫降》、孔劉嘅《鬼怪︰孤單又燦爛的神》，仲有飲食綜藝《尹食堂》等，都成網上熱話。呢間公司仲同串流平台合作，播出宋仲基套《黑道律師文森佐》、近排大熱嘅《機智醫生生活》、《德魯納酒店》等。

根據備忘錄，由2022年至2024年，CJ ENM會喺不同類型電視節目注入香港獨特文化同體驗，旅發局亦會就節目嚟香港取景提供意見。今次合作可謂互惠互利，旅發局主席彭耀佳都話，預計國際旅遊重啟時，競爭相當激烈，旅發局做好部署維持香港國際曝光。

本文轉載自《晴報

韓劇綜藝俘虜不少港人的心，當中包括tvN的熱門綜藝《尹食堂》。

港韓簽定備忘錄，CJ ENM會於不同類型電視節目注入香港獨特文化體驗。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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