很久沒寫中國的電影行情，因太耐沒進戲院了。一來因為疫情避免密封聚眾，二來是今年戲碼一片冷風，沒有足夠話題片有大吸引力。而七、八月又是中國國產電影保護期，沒有外國大片可排放（最新一集《007》暫定十月尾檔期才在中國內地公映）。

所以就算是上映已好久的《怒火．重案》，還能成為當前的好評作，十三億人民幣票房而言，也算今年到目前的代表作。好多內地觀眾留言，說像看到最後一部那樣火爆的港式警匪片，連帶謝霆鋒也再次人氣急升。

不知十一黃金周的大片出來後，會否扭轉今年下半年略失色的中國電影業局面。今年十一檔有兩部大型獻禮片，一部是延至此檔期才放映的《長津湖》，韓戰片，疫情期間停拍。幕後有熟悉的徐克、林超賢和陳凱歌合導，冰雪大戰的場面相當震撼，該可算為中國戰爭電影在拍攝戰爭場面上的最先進高技術表現。

單從電影劇本去討論，說故事技巧也有進步，因為再非往日的紙板式英雄，而是變化為以易烊千壐這十九歲青年軍的視覺，看到成長，也看到戰爭（吳京也有參演），表現手法更為立體，雖然那些主旋律的信息和煽情還是少不了。

看話題度而言，《長津湖》該可領跑這檔期，大片重回二十億票房級別該沒問題，且看另一部較走情懷路綫的《我和我的父輩》表現怎樣，因為經《你好，李煥英》之後，認定了女性市場開發上來都頗厲害，那黃金周流流長，又不是每個女孩愛看戰爭片，所以主要講不同年代父母孩子關係的《我和我的父輩》就有好大市場空間。較有話題是有章子怡親自執導一段，講六十年代開發人造衛星的航天技術人員家庭關係，父女的傳承，不知是否拍得住茱迪科士打部《超時空接觸》（Contact）。