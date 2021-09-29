去年，某品牌月餅被發現在中秋翌日於某超市，由每盒原價二百多元大劈價到五十元，不知此舉是否抱着「蝕少當贏的心態」，但從公關角度看，實屬不宜，原因：

一、君可見過奢華時尚品牌的高檔消費商品，會有大劈價之舉動？劈完就變cheap，此乃定律，要做月餅龍頭品牌之一的話，容許超市將其商品劈價劈到四分一，是件不聰明之事，因為這會傷害了品牌長久建立的中高檔次形象，這是欠缺brand protection（保護品牌）意識的舉動。

二、可從相片看到，一棟棟在超市內未賣出的月餅加埋個五十元一盒的紙牌放在一旁；這是bad imagery（壞透的視覺），令看到的人覺得此品牌的月餅滯消、不再受歡迎。

三、請想像一下，前一天才用正價二百多元購買月餅的人，得悉翌日原來可用五十蚊就買到同樣產品之心情—難免有點嬲嬲哋，感到有無搞錯？有種被搵笨的感覺吧！登時會猜想：下年佢哋會點做？

四、此舉令人聯想，若成盒月餅材料和製作只值五十元或更低都有賺的話，首先是令人質疑材料質素，同時亦令人不禁會想—那你標價四倍以上，食水好深吓喎！

從公關角度看，中秋節翌日即被超市劈價劈到五十元，長遠來說，百害而無一利。

與其將賣剩月餅劈到賤價，倒不如去做下好事，將那些月餅捐贈慈善機構、基層家庭或護老院，好讓他們也可感受到佳節溫暖。但此舉也要謹慎安排，一定不能中秋過後才送，否則便會給人「賣唔晒先攞去捐俾人」之口實。最遲中秋當日下午三點前送到就最好，因有心要買的顧客會在之前已購買，若太遲（如黃昏或晚上）送到，有些公公婆婆在五點半前已食完晚飯，那就毫無意義了。又，做此等好事不宜高調舉行，只能低調送暖，更不應安排傳媒報道，否則，只會令人覺得品牌利用有需要人士幫自己做場大龍鳳PR show。