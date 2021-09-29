肩膀與髖關節有異曲同工之妙，高靈活度而又容許多個方向的動作。雖兩者同為球窩關節類型，但關節窩面比髖關節淺，其形象就如將蛋放在各自深淺各異的鑊具上，淺薄的肩關節活動更靈活及大幅度，反之髖關節活動幅度較窄。俗語所謂魚與熊掌，關節的靈活度與穩定度從來不易兩者兼得。那聰明的人體如何進化至以利活動，但又不犧性其穩定及安全性？

上臂肱骨與肩胛窩不單靠關節囊及韌帶保護，更有四寶「肩袖肌肉」提供承托，其中包括前方的肩胛下肌、上方的岡上肌及後方的岡下肌及小圓肌。正常肩袖肌肉會提供不自主收縮的肌張力，作用將兩關節面加壓貼近，令曲度不同的關節面更為穩定。試想若手提重物，或更甚作引體上升，若沒有肩袖肌肉協力保護肩膀，後果豈不是會引致肩骹脫位?!情況如中風者，肩袖肌肉因腦神經損傷而繼發肌張力下降，結果肩關節失去保護，容易出現肩痛，甚或肩易脫骹問題。

此外，肩袖肌肉亦參與協調日常肩動作。例如在上臂提舉時，肌肉如岡上肌、肩下胛肌及岡下肌會協助肱骨頭向下滑動，避免肱骨頭壓向肩峰下空間，否則會脅逼岡上肌腱及滑囊等軟組織，引致肩夾擊綜合症痛症。若不予以注意，後果可引致凝凍肩，頓時肩活動緊張萬分，疼痛非常。

康復運動強調肩袖肌肉訓練，但由於肩胛下肌位處胸背及肩胛間隙縫，位置不如另外三者容易觸及並檢查，所以一向被忽視其角色與運動鍛練。近年隨西醫肌電檢查EMG技術進步，探針能準確安全檢測全身大部分肌肉，結果明瞭到原來肩胛下肌可再細分上下部分，並由兩組神經綫分開支配，往昔單向的訓練方法，似乎未能讓全塊肩胛下肌參與其中。下回再講肩袖肌肉運動訓練時的不可不知。

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