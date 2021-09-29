中國假期制度開端 古人可放「洗澡假」

今天星期三，過多兩日是國慶，香港有一天假期，內地就有7日國慶長假。今天放假有各式各樣活動，中國古時上了5天班之後，可以專門休一天假來洗澡，稱之為「休沐」，不過只限做官的，更貼切的講法，是放假洗頭。

以前，「沐浴」這兩個字有不同含義。「沐」意思是洗頭，「浴」才是洗澡、洗全身；而「洗」專指洗腳，「澡」是洗手。東漢《說文解字》中已有明確解釋：「沐，濯髮也；浴，灑身也；洗，灑足也；澡，灑手也。」

換成在今天，向人講我洗澡了，即是只洗了手腳，無洗頭。古人把「沐」放在「浴」之前，在他們眼裏，洗頭比洗澡更重要。早在先秦，便有「三日一洗頭，五日一沐浴」之說，以至於當官的為了洗好頭，還制定了洗頭假，此一例休假，即今天的法定假。

從甲骨文和出土文物來看，早在夏商時期，人們已有沐浴習慣；到西周更是神聖儀式，舉行大型祭祀活動前必須齋戒沐浴，逢年過節、婚禮禮儀也是，大臣朝見天子前也要沐浴更衣。《禮記．王制》就記載：「為朝天子，皆有湯沐之邑於天子之縣內」，諸侯要在專供沐浴的封邑洗頭、洗澡，才能見皇帝。

那麽日常該多久洗一次澡？《儀禮．聘禮》說：「管人為客，三日具沐，五日具浴」，意思是接待客人時，要讓客人3天洗一次頭，5天洗一次澡，這樣才是待客之道。

到了西漢，官員有了專門的「洗澡假」，唐代《初學記》：「休假亦曰休沐。漢律：吏五日得一休沐，言休息以洗沐也。」當然不單洗頭，也洗澡。古人認為身體髮膚受之父母，不敢有損，無論男女人人長頭髮，洗一次頭好麻煩。沐頭浴身之後，長頭髮濕了，無法挽髻束冠戴上紗帽，當時又沒有風筒，也就不能開工，所以通常洗沐之後不辦公，也不見外人。

這就是古代官吏的「休沐」制，史家一般將此距今2,000多年的制度，視為中國休假制度的開端。

「休沐」可以說體現古人對文明修養的重視，亦可以理解為衞生關乎個人形象，對當官的公務員來說，個人形象影響朝廷觀瞻，也影響仕途發展，所以個頭要洗得好。

古代官員「休沐」 洗頭利仕途

中國在秦朝及以前，似乎沒有例假節假，亦有說或者有，可是典籍遺失。一般相信，當時官員每天開工，有事就預先請假待批准，到漢朝休假制度始具雛形，主要分兩大類，一類乃例假，就是「休沐」在家洗頭，雖然我估不洗一兩次也無人管，久而久之被人眼利發現，升官就無你份；做官還享另一類節令假，如冬至、夏至、春節等。

到唐代國事繁忙，制度變化，據《古今事務考》，休假改為「旬休」，各級官員每10天休假一天，每月休假3天，分為上旬、中旬、下旬，當時叫上浣、中浣、下浣，「浣」即是洗，香港大坑有條浣紗街，意思就是洗衫街。

唐朝節令假亦增加，一年中共逾50個，包括皇帝誕辰3天，中秋、清明等，婚假、探親假已有。古人重孝，父母「丁憂」，文官停職可長達3年，武官100天，老師去世有3天假。宋朝假日最多，據說各種節令假達68天，以春節、寒食、冬至較長，各7日，加上例假實際一年近百天。

明朝休假制度有了變化，相傳因為朱元璋是個工作狂，元旦、元宵、冬至等共放假18天，加上每月3天例假，總共只有50多天，比宋朝少近一半，不過「丁憂」制度嚴格遵守。清朝基本沿襲明朝，隨着西方傳教士進入，中國開始用休「禮拜天」這一宗教用語。辛亥革命後，受西方制度影響，中國休假制度由原來每月3天旬休，變為7天一次的星期日休假，沿襲至今。

在古代，官員不休假一般不會得到「先進工作者」美譽，反而落得「不忠不孝」罵名，因為古人認為休假制度相傳已久，不能隨便改，而且回家陪伴父母老婆孩子，和公務同樣重要。

古時一般士農工商，根據風俗傳統及實際情況休息，對於百姓來講，不勞就不獲，一年有幾回捨得放假？但對於不憂食的就不同，怪不得這麽多人得閒寫詩，元稹的《寒食日》寫到：「今年寒食好風流，此日一家同出遊」。

今天星期三，美國人所謂的hump day（駝峰日），也就是5日工作天中間的一天，就像駱駝峰突起，熬過星期三，周末在望。大家渴望放假的心情可以理解，但且想想，比較古時今天多幸福，就學古人，在假日多與親朋共度生活中幸福的時候，去除心垢，也別忘了洗個靚頭。

▲ 國慶在即，香港有一天假期，內地則有7日長假，有各式各樣活動，而古時官員上了5天班之後，可以專門休一天假來洗澡，稱之為「休沐」。（新華社資料圖片）