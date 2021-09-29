港擁巨大優勢 變身國際投資平台

《十四五規劃綱要》確立了香港的重要功能和定位，支持香港鞏固和提升作為國際金融、航運、貿易中心的地位，以及建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心。隨着「雙循環」政策推進，勢必增加對現代服務業的需求，粵港澳大灣區建設正好是香港在「雙循環」發展中的最佳切入點，加上《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）進一步深化中國和區內其餘14個國家或地區的多邊經貿合作，不但為香港高端服務業締造無限商機，亦創造更多機會讓港企參與新產業，發揮自身優勢。

RCEP深化多邊經貿 商機無限

目前，多項重要國策推出，在貿易、投資和金融等方面造就巨大商機，香港是大灣區的中心城市之一，金融、航運、貿易、物流、航空及創新科技等領域在國際上處於領先地位，同時也被視為國際法律及爭議解決服務中心，做事效率高，滙聚各行業人才，有足夠條件成為理想的國際投資項目平台。

我們深信，未來國家將繼續與其他國家或地區進行更多商品貿易，以及支持外商來華投資。近年，「一帶一路」倡議的建設取得一定成果，中央政府將繼續積極推動「一帶一路」高質量發展，構建高標準的自由貿易協定網絡。截至2020年12月，中央政府已與26個國家和地區簽署19個自由貿易協定，藉海外投資和簽署自由貿易協議，深化中國於全球的貿易網絡。

中央政府正持續優化營商環境，與世界供應鏈及價值鏈聯繫更緊密，在此背景下，本地的專業服務和金融服務企業可以密切留意內地與香港市場互聯互通、粵港澳大灣區專業資格互認，以及設立跨境服務貿易負面清單管理制度的最新發展，也可以利用香港平台協助推動內地企業、技術和標準「走出去」。

港專業服務企業 助內企「走出去」

貿發局每年舉辦的國際級大型會議、展覽及活動，均是世界各地企業開拓商機的其中一個重要平台，我們會組織項目對接會推動合作，集中較新興、專門及長遠具策略性的項目。在項目對接環節，由我們擔當中間人，協助投資者、項目擁有人及本港專業服務界別交流和配對，藉以促成合作，鞏固香港作為環球項目對接中心的地位，例如剛於本月初順利完成的「一帶一路高峰論壇」，以及明年一月中舉行的「亞洲金融論壇」，透過組織各式商貿對接活動，把香港打造成長遠合作的國際金融及投資中心。

貿發局透過全球50個辦事處網絡，發掘環球投資項目合作機遇，並作深層對接，亦會積極查詢及跟進有機會接受外商投資或參與的項目，同時尋覓潛在投資者。另外，我們亦會組織海外與內地考察團，了解各地合作機遇及最新發展，又與內地官方組織保持緊密聯繫，包括與國家發展和改革委員會、國務院國有資產監督管理委員會、國家商務部、全國工商聯緊密合作，並獲得與他們相聯的國有企業及內地私營企業支持，帶來「一帶一路」項目的主要投資者，並為他們提供來自香港建築、金融服務、法律及風險管理業界在「一帶一路」投資基金的免費綫上綫下諮詢服務。

為鼓勵更多內地投資者善用香港平台，我們也會向他們推薦知名本地企業，加強合作。總括而言，貿發局在促成投資項目對接上，積極推動建立三方連繫（項目、投資者、服務商），增加中長期合作機會，長遠推動香港服務業發展，創造三贏局面。

運用環球商貿網絡 促進長期合作

我們一直致力透過建立完整環球項目投資網絡及合作渠道，為香港服務業及中小企創造機遇，而透過全球網絡，運用環球商貿網絡的資源和人才，積極與政府、商業協會以至個別大型企業建立聯繫，締造催化效應（catalytic effect），增加互信，令香港與項目擁有的國家或地區建立長期關係，促進長期合作關係及增加商機，進一步推動香港成為國際投資項目平台。

為了促進各國在「一帶一路」合作交流，特區政府與貿發局合辦第六屆「一帶一路高峰論壇」，以「促進區域及國際貿易引領經濟增長」為題，滙聚80多位來自「一帶一路」沿綫及相關國家和地區的主要官員及商界翹楚，與來自全球的投資者、項目擁有者及專業投資顧問聚首一堂，共同探討「一帶一路」最新發展。該論壇吸引了超過18,000名來自超過80個國家及地區的觀眾於網上參與。

網上會議及活動無礙業界交流，除了多項分組論壇，今屆論壇的一對一項目對接會和投資項目介紹及交流會繼續大受項目擁有者及與會人士歡迎。大會集合超過260個來自「一帶一路」沿綫及其他國家及地區的投資項目，內容聚焦四大範疇：一、能源、天然資源及公用事業；二、科技及創新；三、城市發展；四、運輸及物流基建，涵蓋大灣區、印尼、泰國、菲律賓、斯里蘭卡、意大利、埃及、阿聯酋、吉布提等42個國家和地區，其中包括印尼和埃及新首都、數碼基建、環境科技等新議題相關的項目。大會亦為項目擁有者、投資者及專業服務供應商安排了逾770場一對一項目對接會。

為了推動多方位合作，論壇現場簽訂不同合作備忘錄，包括特區政府與國家商務部於就推進境外經貿合作區簽署合作備忘錄，一間香港企業亦與哈薩克企業雙方正式簽署備忘錄協定，藉以加強先進醫療設備及研究的合作。貿發局未來將會繼續發揮橋樑的角色，舉辦相關活動，協助商界在大灣區內抓緊機遇。

▲ 《十四五規劃綱要》確立了香港的重要功能和定位，支持香港鞏固和提升作為國際金融、航運、貿易中心的地位，以及建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心。（資料圖片）