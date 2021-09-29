正確認識數據私隱 速落實健康碼

因為有了智能手機和數據網絡，隨之而來產生手機依賴，手機使用者通過手機產生的個人私隱數據主要包括：誰是手機的使用者、使用者的資料和信息、使用者的操作、足迹等。

要使用手機，第一步就是註冊登入Apple ID或Google account，否則恐怕就無法使用手機和下載應用程式，再加上要添加支付方式，信息一比對，手機使用者的身份和信息，Apple和Google兩家公司恐怕最清楚；接下來，用家一定會使用Apple或Google提供的常用軟件，包括瀏覽器、搜索引擎、導航、文件處理等，每次瀏覽和查看的信息，都會被其關聯和分析，並通過無孔不入的廣告系統，進行精準營銷推送。

此外，他們還會收費授權一些大型第三方服務平台或軟件，基於帳號登入獲取行為認知，直接推送信息；而用家也會下載各式各樣的手機程式，這些程式基本都會要求你對通訊錄、照片、錄音、位置信息等權限進行授權，不授權就不能使用，自願或無奈之下，用家就把自己的個人私隱資料拱手相讓了。當然，某些應用程式也只能推送一些小廣告，與Apple、Google、Facebook等世界級私隱數據霸主無法相比。

手機數據私隱 難完全保密

知道了以上種種，大概就已經清楚，所謂完全保密的個人數據私隱是不存在的；如果仍然很在意的話，可以參考以下操作：只以一張信用卡用於在綫支付，遇到問題立即取消信用卡；不在手機上看不該看的內容和資訊，或使用瀏覽器的無痕瀏覽模式；對於導航等應用程式，使用後強制關閉，避免後台運行，一些沒用的應用程式直接卸載。當然，我自己是不會這樣用手機的，太麻煩了。

說完手機上的私隱數據，我們再看疫情管控。要實現高效安全的人員自由流動管理，必須通過手機實現個人防疫信息的同步、獲取、記錄、展示等，包括通過健康碼系統，為手機用戶提供核酸檢測及疫苗接種信息；通過行程碼系統確認手機用戶未到過高風險地區、未接觸過感染人士，進而最大程度地確認用戶健康且沒有攜帶病毒，給予放行。

提供檢測疫苗信息 通關必然要求

從目前全球抗疫發展來看，與內地恢復免檢疫通關，必定要併入全國統一的健康碼和行程碼系統；與其他國家或地區恢復自由往來，亦須共建包含核酸檢測和疫苗信息的電子健康護照，並記錄個人全球足迹。這不是價值觀念上接不接受的問題，而是實現公共衞生安全系統的必然要求。也就是說，健康碼和行程碼所記錄的數據，如同你的姓名、性別、年齡、婚姻等信息一樣，成為受監管和認證的官方數據，而不是個人私隱，提供與否是你的自由，但通關與否則是政府和海關的權利。

希望特區政府積極推進與內地防疫系統和數據的對接，盡快恢復自由通關。願意回內地的人，一定會第一時間安裝健康碼和行程碼；不願意回內地的，也有不使用健康碼和行程碼的自由。各取所需，我要回內地！