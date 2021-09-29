三星員工內部爆料 Galaxy S21 FE擬撤發布 行政人員版 2021/09/29 分享： 三星（Samsung）推出Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3摺疊手機後，外界亦關注Galaxy S21 FE平價版旗艦手機何時正式推出。市場上有不少消息傳出，指Galaxy ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米 今日 Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米 NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動 2021/09/28 NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動 Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目 2021/09/28 Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目 Google TV App 支援Android手機變遙控 2021/09/27 Google TV App 支援Android手機變遙控 iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》 2021/09/27 iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》 Samsung 智能手機 科技行業 科技軟件 科技硬件