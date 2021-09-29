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Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米

行政人員版 2021/09/29

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美國SpaceX正積極擴展Starlink衛星網絡服務計劃。據外媒報道，有美國研究人員發現，Starlink網絡訊號可作GPS導航及全球定位功能。

俄亥俄州立大學研究人員Zak Kassas指出，團隊利

...

欄名 : 科技新知

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