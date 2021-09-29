Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米 行政人員版 2021/09/29 分享： 美國SpaceX正積極擴展Starlink衛星網絡服務計劃。據外媒報道，有美國研究人員發現，Starlink網絡訊號可作GPS導航及全球定位功能。 俄亥俄州立大學研究人員Zak Kassas指出，團隊利 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星員工內部爆料 Galaxy S21 FE擬撤發布 今日 三星員工內部爆料 Galaxy S21 FE擬撤發布 NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動 2021/09/28 NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動 Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目 2021/09/28 Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目 Google TV App 支援Android手機變遙控 2021/09/27 Google TV App 支援Android手機變遙控 iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》 2021/09/27 iOS及Mac平台玩家 料5年無法玩《要塞》 SpaceX 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 導航 全球定位 IT技術