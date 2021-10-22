香港漸成「高齡化社會」  各界須面對多方嚴峻挑戰

「人口老化」浪潮席捲全球，持久不斷，香港亦無法避免面對人口老齡化問題。根據聯合國世界衞生組織定義，65歲以上老年人口佔總人口的比例達至7%時，便可稱為「高齡化社會」，並預計2050年，香港65歲或以上的人口將佔總人口40%，並成為全球最大長者百分比城市中的第五位。

「創建更好未來」是社會各界的心願及目標，而Samsung更以「Together for Tomorrow. Enabling People攜手共創明天！賦予能力」作為企業社會責任願景，鼓勵年青一代發揮潛能為社會帶來變革。

隨着本港醫療水平提高，港人愈趨長壽，須要依賴醫療、福利和其他社會服務的機會亦相應提高，加上本地生育率持續偏低，近年更有不少年輕家庭選擇移民，導致人口老化問題日趨嚴重，屆時將會為本地經濟、社會、醫療等造成各方面的龐大挑戰。

勞動人口萎縮 公共財政可持續性低

勞動人口減少是人口老化最即時和直接帶來的影響，因為愈來愈多長者會因年紀增長而選擇退休，令香港的老年撫養率不斷上升，例如2010年每1,000名勞動人口撫養172名非勞動人口，但2021年已上升至每1,000名勞動人口撫養227名非勞動人口，證明香港的人力資本不斷下降，長遠而言會減少本地生產力，削弱市場競爭力。

當勞動人口縮減，表示政府的稅收基礎會收窄，財政預算則愈來愈緊絀，或會影響長者的福利金多寡，如生果金等，更可能會削減其他社會服務、友善環境設施配套、退休保障等不同方面的預算，同時對香港公共財政的長遠可持續性構成威脅。

醫療保健體系 承受龐大壓力

雖然香港的公立醫院服務被譽為全球最佳的醫療服務之一，但其實本地的公營醫療系統亦難以躲避人口老化所帶來的重大挑戰。根據統計署數字顯示，有7成居住在社區的長者患有一種或以上的慢性疾病，如心臟病、糖尿病、以及惡性腫瘤等。須依賴醫療服務的長者不斷增加，故處理慢性疾病的醫療基礎設施需求，如病床、藥物等皆急劇增加，導致數量供不應求。

面對龐大的醫療需求，本地醫護的人力資源包括醫生、護士及其他醫護人員亦已出現明顯的短缺情況，沒有足夠人手照顧患病的長者，除了會增加現有醫護人員的工作壓力，更會導致專科門診服務及急症室服務的輪候時間變長，對香港的醫療系統造成更大負擔。

社會護理系統欠佳 無法安心養老

隨着已退休的長者逐漸增加，需要社區支援服務及院舍照顧服務的需求有上升的趨勢，導致香港現時的安老院舍宿位嚴重供不應求，同時院舍內缺乏足夠的專業護理人員，導致工作繁忙，無法時刻照料長者，滿足長者的需求。

即使推行居家按老，但香港普遍為核心家庭，家庭成員數目較少，年輕一代人數相繼減少，家庭照顧能力隨之下降。若僅靠家人護理，既易生摩擦，亦會產生勞動無償、經濟生產力低、工資損失、時間分配失衡等問題，對整體社會亦構成進一步的經濟包袱。故此，香港必須推行可持續的社會護理系統，配備足夠和專業的護理人員，使更多有需要的長者可獲得適切的支援服務。

科技企業舉辦比賽 徵集中小學生創意

為回應包括人口老化在內的社會議題，三星電子香港有限公司的Solve for Tomorrow大型學界科技比賽以「共『童』創建更好未來」為題，涵蓋4個主要社會議題──可持續發展、快樂學習、樂齡科技及公眾健康，召集全港中小學生發揮創意，配合涵蓋科學、科技、探究、工程、藝術及數學各個STREAM領域所學知識（包括科學、科技、探究、工程、藝術和數學），加強解難能力，以及培養4C技能（創意Creativity、批判思考Critical thinking、協作Collaboration和溝通Communication），發揮學生技能，期望他們可以一邊比賽，一邊學習，同時競逐總值超過港幣 27萬元的獎金及獎品。

▲ 一年一度的Solve for Tomorrow今年以「共『童』創建更好未來」為題，涵蓋4個主要社會議題──可持續發展、快樂學習、樂齡科技及公眾健康。

今屆比賽將於2021年9月至2022年2月期間舉行，設有「小學組」和「中學組」兩大組別，與去年一樣兩個組別均設有冠、亞、季和最佳創意獎（各1名），以及優異獎（6名），比賽將會產生合共20隊得獎隊伍，可獲獎金及獎品總值超過27萬港元。

▲ 由小朋友着手解決長者生活難題，更可推動跨代共融，別具意義。

（資料由客戶提供）