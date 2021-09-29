廣總全港十區分會成立 開創香港美好將來

▲ 香港特別行政區行政長官林鄭月娥出席社團活動時表示，香港廣東社團熱心發展公益民生事業，又全力支持特區政府依法施政，是政府的忠實夥伴。

香港廣東社團總會「慶建黨百年 賀香港回歸」系列活動啟動禮暨廣總全港10區分會成立儀式已於6月25日假灣仔會展中心舉行。

此次活動的主禮嘉賓包括香港特別行政區行政長官林鄭月娥、駐港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港特派員公署特派員劉光源、中聯辦副主任何靖、財政司司長陳茂波、民政事務局局長徐英偉、食物及生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衛、駐港國安公署局長鄭澤暉及鄧建偉、中聯辦港島工作部部長薛惠君、中聯辦九龍工作部部長郭亨斌、中聯辦新界工作部部長李薊貽、中聯辦社聯部副部長黎寶忠等。

另外，香港廣東社團總會首長亦一同出席是次活動，包括總會主席龔俊龍，總會第一執行主席鄧清河，執行主席吳惠權及黃俊康，總會常務副主席張國榮、霍震宇及鄺美雲，首席會長賴汶忠、郭英成及連卓釗，總會會長朱李月華等。

在現場嘉賓的見證下，總會首長聯同主禮嘉賓共同主持活動啟動儀式，而總會主席龔俊龍更陪同行政長官林鄭月娥、駐港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港特派員劉光源、中聯辦副主任何靖、財政司司長陳茂波授匙牌予各分會代表，並由10區分會代表插入匙牌，點亮象徵地區工作的明燈。是次活動得到各中央駐港機構、特區政府、總會各會員團體的大力支持，近千人一同見證歷史時刻。

加強關注地區工作 致力服務香港市民

總會主席龔俊龍致辭時表示，香港廣東社團總會正式成立10個地區分會，新的組織架構會促使社團工作進一步下沉基層，可更接地氣、更有效及精準地服務香港市民。總會上下堅信，在中央政府的英明領導下，以及在行政長官林鄭月娥和特區政府的帶領下，定能全力開創香港更美好的未來，續寫「一國兩制」的嶄新篇章，為中華民族偉大復興增光添彩。

行政長官林鄭月娥亦指出，廣東社團總會成立以來，一直秉持愛國愛港愛鄉的宗旨，團結在港鄉親，促進粵港交流與合作。總會熱心發展公益民生事業，並全力支持特區政府依法施政，是政府的忠實夥伴，故期望新的地區分會可進一步鞏固地區工作，服務更多市民。

香港廣東社團總會簡介 宗旨是堅持愛國愛港愛家鄉；團結廣大粵籍社團和居港鄉親； 促進粵港相互交流與合作；凝聚青年一代，弘揚中華傳統文化，傳承廣東社團薪火。目前約有350個團體會員，涵蓋廣東省21個地級市在港的愛國愛港團體。

（資料由主辦方提供）