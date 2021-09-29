深度融入國家發展 助青年人夢想啟航

剛剛由全國青聯公佈新出台的八條針對性措施，涵蓋學業、就業、創業及實習等的《中央惠港青年措施宣講會》，內容都是青年人最關心向上流的問題。這是一次全面、貼地的措施，無論是由港澳青年到內地就學就業，還是創業，都能全方位為年青人提供相關的資源，一定可以鼓勵青年人踏出自己的「舒適圈」。

八大措施包括第一是5年內向香港青年提供1萬個內地實習職位，實習機構包括國家機關、中央企業及中央金融單位；第二是5年內容許14至35歲青年到內地學校、企業、鄉村等交流，名額2萬個；第三是5年內推行香港青年專項行動，提供1萬個就業機會；第四是5年內支持不少於100個香港青年創業項目；第五是香港青年將獲准申請「全國向上向善好青年」、「鍾南山青年科技創新獎」；第六是推出獎學金；第七是為港澳青年參與全國性青年科創賽事提供更多機會；第八是在大灣區開通「12355」港澳青年服務熱線。

我認為香港青年應主動深度融入國家發展，利用國家政策發展自己夢想。香港社會已經發展進入新的黃金時期，未來的香港是屬於青年人，如果我們可以順應政策把握機遇與挑戰，踐行中國夢和主動深度融入國家發展，定能把自己的夢想發展成真。

而作為一個創業青年，我很明白很多人不是不願意去內地工作和創業，而是因為內地沒有關係沒有朋友，甚至發生問題找那個政府部門也不知道。而且我們一直就在香港生活習慣了那個模式，需要很大勇氣才可突破。其實，香港是文化創意和創新科技發展的好地方，擁有大量有創意和高質素的人材和配套，而且政府一直提供不少的資源，加上香港與內地和海外地區的營商經驗豐富，和香港的國際都會地位，香港青年人更應發揮「超級聯繫人」的角色聯繫彼此。而且隨着社會對文化創意和創新科技的關注，創業的年輕人愈來愈多，加上惠及港澳青年的措施中，包括專門支持港澳青年的「創青春」創新創業項目專項，分別重點資助支持青年科技創新創業項目，及具有一定發展前景的高校學生創業項目，必定能幫助青年發揮所長夢想啟航。如果能把握機遇順勢而上便可發揮自己最大可能，把自己的夢想發展成現實。

大灣區青年發展促進會簡介 大灣區青年發展促進會由一群青年創業家組成，透過不同活動連接大灣區，在就業、創業、創意、創新、科技等五個元素提供更多到位的支援，為港澳青年提供更多發展機遇。

（資料由主辦方提供）