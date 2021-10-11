部署大中華ETF　捕捉大中華市場高增長機遇

• SPDR®富時®大中華ETF（「基金」）為交易所上市買賣基金，尋求達到與富時®大中華港元指數（「指標」）的表現密切對應的投資回報（扣除費用及開支前），惟其回報或與指數出現偏差。

• 投資涉及風險。基金並非採取「主動式管理」，因此，在指數下跌時，基金的價值亦會減低。 基金經理將不會在市場下跌時採取短期防禦性倉盤。

• 一般而言，零售投資者只可在香港聯交所買賣單位。單位在香港聯交所的買賣價可能受到單位供求等市場因素影響。因此，單位買賣價可能較其資產淨值出現重大溢價/折讓。

• 基金將大部分資產投資於証券，並主要涉及中國。由於存在較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等因素，故投資中國比投資其他已發展市場承受較大虧損風險。集中投資中國可能導致較高波動性和較低流動性。投資於該等市場涉及較高的交易及託管成本。

• 基金投資可能集中在單一或數個發行商、某個行業或組別行業、或特定司法權區或市場的證券。發行商的財政狀況變動、影響發行商、行業、司法權區或市場的特定經濟或政治的情況變動，以及整體經濟或政治的情況變動，可能會對證券價值造成不利影響並導致價格波動。該等變動可能會對任何基金所持有的證券造成負面影響。

• 基金未必適合所有投資者，投資者可能損失部分或全部投資額。

• 投資者不應只按本文件進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應詳細閱讀基金認購章程及注意其風險因素，考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

粵港澳大灣區「跨境理財通」正式啟動，有利提高區內投資者對財富產品的需求，中港投資氣氛有望愈趨熾熱。大中華市場在疫後復甦的階段，隨着大灣區「跨境理財通」啟動、中國2060年碳中和的發展藍圖，以及較成熟市場更穩建的財政狀況，為投資者帶來具龐大增長潛力的投資機遇。

中國股市估值吸引 具多元化投資優勢

近年中國市場愈趨成熟，不少大型指數紛紛將A股納入指數當中，環球投資者更容易涉足中國市場，亦反映中國市場在國際指數的地位。與美股相比，中國股市估值吸引，與其他市場的相關性逐漸下降，為投資者提供多元化的投資優勢，有多樣化的股票和債券投資組合，以反映整個金融世界。

中國加強各行業的監管引起海外投資者關注，這是為提高增長質素而採取的其中一個措施。投資者更可留意個別行業的值博機會，尤其是受惠於碳中和國策的行業。道富環球投資管理SPDR ETF香港業務主管蕭曉婷認為，中國訂立2060年前要達到經濟碳中和的承諾，力爭2030年前實現碳達峰，這有助提振投資者情緒，將會長遠地催旺投資市場氣氛，受惠行業具有相當的增長潛力。

ETF交易方便 投資一籃子股票分散風險

相比起投資個股或單一行業，投資交易所買賣基金 (ETF) 就等同投資一籃子股票，且不限於一個特定行業，可有助分散投資風險。再者，現時買股票要收取額外0.13%的股票印花稅，而投資ETF則毋須付印花稅，交易如同買賣股票般方便，其管理費又比一般基金低，適合投資者捕捉個別主題或市場的投資機遇。

以富時指數為例，富時大中華港元指數除了中國及香港市場，亦涵蓋了台灣及新加坡市場，長期表現較富時中國指數及富時香港指數更為優勝。截至2021年8月31日以過去5年回報為例，富時大中華港元指數高達78.0%，而富時中國指數及富時香港指數分別為，63.4%及50.3%¹，反映投資不同市場，能有助分散投資風險之餘，亦有望獲得更具優勢的投資回報。

部署大中華ETF 投資機遇盡在掌握

看準大中華市場的投資潛力，部署大中華ETF可為投資者省卻選股的煩惱。SPDR®富時®大中華ETF（3073）追蹤富時大中華港元指數的表現，該指數由亞洲四個領先股票市場包括中國、香港、新加坡和台灣組成，讓投資者可同時把握這四個市場的投資機會。

大中華市場的新企業愈來愈多，投資者可透過投資ETF涉獵其中。納入富時大中華港元指數的中國公司股票，由2010 年底的138 隻增加至目前的1168隻。這反映大中華市場發展愈趨成熟，可預期隨着中概股回歸的熱潮，更多具有潛質的中國新企業，將會被納入指數當中，讓投資者可緊貼市場機遇。

新經濟產業愈趨重要 帶來吸引回報

隨着中國經濟轉型至消費驅動的增長模式，新經濟產業變得愈來愈重要。相關行業的指數成分股的數量和市場份額也在不斷上升。 截至2021年8月31日，SPDR富時大中華ETF（3073）主要投資在科技、金融、生活消費品這三大主要行業，共佔比重達60%。²道富環球投資管理SPDR ETF香港業務主管蕭曉婷表示，發展創新科技是未來大趨勢，與各類經濟活動有緊密的關係，具有長遠的投資價值。

道富環球投資管理是環球首個交易所買賣基金 (ETF) 的創建者和指數投資的先行者，截至2021年6月30日，其交易所買賣基金的管理資產規模達1.06萬億 (美元)³，為投資者提供簡單及具成本效率的渠道投資於環球市場。

1 資料來源：富時，截至2021年8月31日。

2 資料來源：道富環球投資管理，截至2021年8月31日。

3 資料來源：彭博，截至2021年6月30日期末。道富環球投資管理是全球第三大ETF管理公司，全球ETF資產總額約為1.063萬億美元。

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