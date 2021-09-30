華為：深耕數字轉型　構建開放共贏生態　啟動「2021華為雲與ICT大賽系列」培育創科人才

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以BIM打破守舊思維 雲建帶領香港建築界與時並進
過去一年，疫情改變了我們的生活和工作，社會對科技的應用大大提升，5G、AI、雲端技術獲得廣泛應用。今年，HUAWEI CONNECT 2021由9月23日至25日於線上舉行，舉行多場主題發言，峰會和專題論壇。活動以「深耕數字化」為題貼合新常態潮流，匯聚ICT業界人才，探討如何深入行業場景，把數字技術與行業知識深度結合，通過華為最新場景產品及解決方案，協助客戶實現數字轉型，構建開放共贏的健康生態。
今年的HUAWEI CONNECT 2021香港分會場於上周五（9月24日）假香港四季酒店舉行，作為上海主會場的延伸，活動首次於香港舉辦線下分會場，逾200位各界嘉賓出席，陣容鼎盛。是次活動以「深耕數字化」為題，與一眾ICT業界人才一同探討業內數字化浪潮中的機遇和挑戰、聯合生態伙伴制定解決方案，為數字轉型打穩基礎，互利互惠。華為輪值董事長徐直軍先生在演講「以持續創新加快數字化發展」的主題時表示：「華為把數字世界帶入每個人，每個家庭，每個組織，構建萬物互聯智能世界的過程，也是幫助各行各業實現數字化轉型目標的過程；數字化發展要靠數字技術，數字技術的生命力在於持續創新，不斷創造價值。雲端、人工智能(AI)、網絡等都是關鍵的數字技術。」
與浸大簽訂備忘錄 攜手共建人工智能生態圈
華為服務香港超過20年，除了在各領域上提供先進的技術和專業服務外，也積極促進香港的創新科技發展及國際交流，以及與本地大學合作，使香港成為國際創新科技中心。會上，華為香港企業業務部總經理季翔先生與香港浸會大學副校長（研究及拓展）郭毅可教授共同簽訂備忘錄，過程由創新及科技局副局長鍾偉強博士、京港人才交流中心總經理劉志明先生、香港華為國際有限公司行政總裁（港澳地區）鄧水根先生及華為香港研究所所長梁柏熙先生共同見證。是次簽訂備忘錄旨在推進AI在多個前沿交叉學科領域的科研合作，如藝術創意、中醫藥及相關領域，並致力培養本地創科人才，共建可持續的人工智能生態圈。
ICT大賽培育新生代數字科技人才
同時，華為宣布將舉辦「2021華為雲與ICT大賽系列」，打造一個聯繫香港師生、政府、企業、初創公司以及科研團隊的交流與互動平台，提升ICT專業知識水平，培養新一代的專業人才。比賽共設兩部分，包括「香港華為ICT大賽2021」和「香港華為雲MindSpore AI大賽」，前者邀請各大院校學生，重點考察ICT理論及相關知識，發掘有潛質的學生作培訓；後者則邀請各大院校碩士、博士學生、初創公司、科研團隊等參與，結合華為雲與AI平台，讓參賽者發揮創意，設計解決實際場景問題的創新模型。得獎者除了會獲得獎金，更有機會得到華為及伙伴公司的實習及就業機會。而香港區域的優勝者將參與亞太區域決賽至全球總決賽，與全球學子一爭高下。
新版華為雲UCS 促進企業數字化
華為一直着重數字化發展，主打雲端服務的「華為雲」經過4年的發展，吸引了230萬開發者、1萬4000個諮詢伙伴、6000個技術伙伴、雲端市場產品更超過4500個，擔當科網公司、政府與企業數字化轉型的重要平台。今年，華為正式推出首個分布式雲原生產品「華為雲UCS」，將雲原生能力帶入企業的每一個業務場景，讓企業使用雲原生應用時，能在不受限制地操作管理，加速各行各業數字化轉型。而在人工智能領域上，徐董事長表示華為的全線全場景AI發展符合預期。
響應碳排放政策
近年，碳達峰、碳中和成為重要減排目標。華為堅持以創新的數字技術，通過三個方向幫助客戶實現低碳發展，如投資創新節能技術、提升ICT產品成效、促進ICT低碳產業發展、投資電力電子技術與數字技術融合創新，推動清潔能源發展與傳統能源數字化，並把數字技術傳授給各行各業以促進低碳發展。
（資料由客戶提供）