華為：深耕數字轉型　構建開放共贏生態　啟動「2021華為雲與ICT大賽系列」培育創科人才

過去一年，疫情改變了我們的生活和工作，社會對科技的應用大大提升，5G、AI、雲端技術獲得廣泛應用。今年，HUAWEI CONNECT 2021由9月23日至25日於線上舉行，舉行多場主題發言，峰會和專題論壇。活動以「深耕數字化」為題貼合新常態潮流，匯聚ICT業界人才，探討如何深入行業場景，把數字技術與行業知識深度結合，通過華為最新場景產品及解決方案，協助客戶實現數字轉型，構建開放共贏的健康生態。

▲ 香港華為國際有限公司行政總裁（港澳地區）鄧水根先生向來賓致歡迎辭。

今年的HUAWEI CONNECT 2021香港分會場於上周五（9月24日）假香港四季酒店舉行，作為上海主會場的延伸，活動首次於香港舉辦線下分會場，逾200位各界嘉賓出席，陣容鼎盛。是次活動以「深耕數字化」為題，與一眾ICT業界人才一同探討業內數字化浪潮中的機遇和挑戰、聯合生態伙伴制定解決方案，為數字轉型打穩基礎，互利互惠。華為輪值董事長徐直軍先生在演講「以持續創新加快數字化發展」的主題時表示：「華為把數字世界帶入每個人，每個家庭，每個組織，構建萬物互聯智能世界的過程，也是幫助各行各業實現數字化轉型目標的過程；數字化發展要靠數字技術，數字技術的生命力在於持續創新，不斷創造價值。雲端、人工智能(AI)、網絡等都是關鍵的數字技術。」

▲ 華為香港企業業務部總經理季翔先生（右二）及香港浸會大學副校長（研究及拓展）郭毅可教授（左二）簽署合作備忘錄，由創新及科技局副局長鍾偉強博士（左三）、京港人才交流中心總經理劉志明先生（右三）、香港華為國際有限公司行政總裁（港澳地區）鄧水根先生（左一）及華為香港研究所所長梁柏熙先生（右一）見證。

與浸大簽訂備忘錄 攜手共建人工智能生態圈



華為服務香港超過20年，除了在各領域上提供先進的技術和專業服務外，也積極促進香港的創新科技發展及國際交流，以及與本地大學合作，使香港成為國際創新科技中心。會上，華為香港企業業務部總經理季翔先生與香港浸會大學副校長（研究及拓展）郭毅可教授共同簽訂備忘錄，過程由創新及科技局副局長鍾偉強博士、京港人才交流中心總經理劉志明先生、香港華為國際有限公司行政總裁（港澳地區）鄧水根先生及華為香港研究所所長梁柏熙先生共同見證。是次簽訂備忘錄旨在推進AI在多個前沿交叉學科領域的科研合作，如藝術創意、中醫藥及相關領域，並致力培養本地創科人才，共建可持續的人工智能生態圈。

▲ 香港企業業務部總經理季翔簡介華為雲與ICT大賽系列。

ICT大賽培育新生代數字科技人才



同時，華為宣布將舉辦「2021華為雲與ICT大賽系列」，打造一個聯繫香港師生、政府、企業、初創公司以及科研團隊的交流與互動平台，提升ICT專業知識水平，培養新一代的專業人才。比賽共設兩部分，包括「香港華為ICT大賽2021」和「香港華為雲MindSpore AI大賽」，前者邀請各大院校學生，重點考察ICT理論及相關知識，發掘有潛質的學生作培訓；後者則邀請各大院校碩士、博士學生、初創公司、科研團隊等參與，結合華為雲與AI平台，讓參賽者發揮創意，設計解決實際場景問題的創新模型。得獎者除了會獲得獎金，更有機會得到華為及伙伴公司的實習及就業機會。而香港區域的優勝者將參與亞太區域決賽至全球總決賽，與全球學子一爭高下。

▲ 是次比賽邀得香港政府資訊科技總監辦公室副政府資訊科技總監黃志光先生、京港人才交流中心總經理劉志明先生、香港數碼港管理有限公司資訊與通訊科技部總監李卓斌先生、香港科技園公司大灣區發展總監莫偉軒先生、香港生產力促進局首席創新總監張梓昌博士、香港電腦學會青年及人才培育總監許仁強博士工程師，聯同華為香港企業業務部總經理季翔先生及華為香港企業業務部副總經理向軍先生主持啟動儀式。

新版華為雲UCS 促進企業數字化



華為一直着重數字化發展，主打雲端服務的「華為雲」經過4年的發展，吸引了230萬開發者、1萬4000個諮詢伙伴、6000個技術伙伴、雲端市場產品更超過4500個，擔當科網公司、政府與企業數字化轉型的重要平台。今年，華為正式推出首個分布式雲原生產品「華為雲UCS」，將雲原生能力帶入企業的每一個業務場景，讓企業使用雲原生應用時，能在不受限制地操作管理，加速各行各業數字化轉型。而在人工智能領域上，徐董事長表示華為的全線全場景AI發展符合預期。

響應碳排放政策



近年，碳達峰、碳中和成為重要減排目標。華為堅持以創新的數字技術，通過三個方向幫助客戶實現低碳發展，如投資創新節能技術、提升ICT產品成效、促進ICT低碳產業發展、投資電力電子技術與數字技術融合創新，推動清潔能源發展與傳統能源數字化，並把數字技術傳授給各行各業以促進低碳發展。

（資料由客戶提供）