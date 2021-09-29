投入大灣區建設發展 獲傑出青年企業家獎

由粵港澳大灣區企業家聯盟主辦的「第二屆大灣區傑出青年企業家評選」頒獎典禮，已於9月15日在香港、深圳、澳門三地同步舉行，以及全球網上直播，香港會場的主禮嘉賓包括香港行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任譚鐵牛、粵港澳大灣區企業家聯盟創會主席蔡冠深等政商界領袖。今屆共有79位優秀青年企業家從粵港澳三地700多位參賽者中脫穎而出，獲獎者來自各行各業，均為於創業營商、科技創新、文化創意、社會公益等方面有傑出貢獻的青年企業家，以表揚他在大灣區融合發展的卓越表現。

獲頒「傑出青年企業家」獎的展程控股（01854）執行董事兼控股股東鍾學勇，秉承「植根民生，築夢生活」理念，一手創辦萬谷集團，涉及民生菜籃子、科技農業、新零售等多個領域及創新科技產業，並正籌備多間公司的上市工作。他在社會社團領域同樣貢獻良多，組建了中山市客家商會等十多家知名社團，並秉持「感恩和回饋」初心，至今為弱勢社群捐贈2千多萬元人民幣，並舉辦超過100項公益活動，累計受惠者逾10萬。

獲得「最佳服務大獎」的皇朝集團行政總裁林奕權，自2004年接手皇朝集團家族業務以來，始終堅持傳承中國飲食文化，矢志將中華粵菜的美食精髓傳到世界各地。他表示在疫情下，餐飲業的確遇到不少挑戰，例如倫敦第一家餐廳食客驟減，香港區也因限聚令減少了客流量。相比之下，內地及大灣區旗下餐廳在疫情受控的前提下，營業額增長保持良好趨勢，進一步增強他拓展大灣區市場的信心。

今屆獲得「最佳文化創意獎」的萬希泉鐘表創辦人兼行政總裁沈慧林，自幼受到父親的薰陶，對工匠和文化頗有興趣。在大學畢業後，他毅然放棄「金融才俊」的身分，決定發展個人品牌鐘表事業，專攻被譽為鐘表技術最具挑戰性、最複雜的陀飛輪設計。自2011年創立香港陀飛輪品牌萬希泉以來，萬希泉在十年時間內已在全球2 0 多個國家和地區發售，其獨具特色的陀飛輪手表更為品牌贏得良好聲譽。

粵港澳大灣區工商聯合會簡介 粵港澳大灣區工商聯合會是由大灣區內的商界領袖及社會精英倡導創立的工商經貿交流平台，致力於深化粵港澳合作，發揮三地綜合優勢，推動區域經濟協同發展，攜手打造國際級灣區和世界級城市群。

（資料由主辦方提供）