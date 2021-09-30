維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品 副刊版 2021/09/30 分享： 相信不少港人Staycation已住過不少酒店，不妨試試一些新出主題套餐。Klook與香港維港凱悅尚萃酒店聯乘，首次推出「史諾比開心宅度假」住宿體驗。除了可入住史諾比主題房間，更可獲史諾比限定禮品包及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇 2021/09/18 塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇 The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起 2021/09/14 The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起 奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店 2021/09/07 奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店 國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數 2021/08/26 國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數 Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作 2021/08/03 Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作 酒店 Staycation 卡通動漫