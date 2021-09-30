維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品

相信不少港人Staycation已住過不少酒店，不妨試試一些新出主題套餐。Klook與香港維港凱悅尚萃酒店聯乘，首次推出「史諾比開心宅度假」住宿體驗。除了可入住史諾比主題房間，更可獲史諾比限定禮品包及

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