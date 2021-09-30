  • 29°C
香港時間 : 2021930日 (四) 01:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品

副刊版 2021/09/30

分享：

相信不少港人Staycation已住過不少酒店，不妨試試一些新出主題套餐。Klook與香港維港凱悅尚萃酒店聯乘，首次推出「史諾比開心宅度假」住宿體驗。除了可入住史諾比主題房間，更可獲史諾比限定禮品包及

...

欄名 : 旅事通

最新專欄文章 更多

塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇
2021/09/18
塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇
The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起
2021/09/14
The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起
奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店
2021/09/07
奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店
國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數
2021/08/26
國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數
Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作
2021/08/03
Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作
酒店 Staycation 卡通動漫

上一篇文章

第二間Ace Hotel進駐紐約布魯克林 展現本土藝術氣息

下一篇文章

奧地利酒的其他選擇 自然酒及橙酒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？