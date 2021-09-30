加拿大最令人留戀是甚麼？肯定不是政治，孟晚舟事件把其醜態表露無遺。醫生最留戀的，是她的空氣，以往到加國探望兒女時，定多吸幾口，只恨不能把空氣帶回港。

數天前，世衛發表空氣污染對健康影響的報告，而剛好數星期前，世界肺癌大會也公布空氣污染跟肺癌的關係，兩份報告共同給人類清晰警號，若不加緊改善空氣質素，疾病和死亡便在眼前。

Berg & Schiller（註）以衞星資料推算各國PM2.5（Particulate Matter〈2.5 microns）空氣污染情況，再用統計學方式計算各國屬性於污染的肺癌死亡個案，全球一百八十萬宗肺癌死亡個案中，約有百分之十四跟空氣污染有關（二○一七年資料），再細分到不同國家，居首位是Serbia（塞爾維亞），PM2.5濃度是24.3µg/m3，煙民比例高達41.7%；而近乎最低是美國，PM2.5只有9.6µg/m3，煙民比例也有17.3%。那麼中國又如何，我國位居第八位，PM2.5相當高，有34.7µg/m3。

燒煤是主因，Serbia的能源供應有七成來自煤，而中國也有六成半，相比美國只是一成九。香港較幸福，大部分電力能源來自中國，但我們地方小，汽車廢氣是主要污染原因。

人類從能源取得生活方便，卻不知不覺地破壞我們最需依賴的空氣，最終代價還是自付。

註：Berg & Schillar WCLC Sept 8-14,2021