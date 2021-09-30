殘疾泊位濫用 科技手段監管

路邊殘疾人士專用車位被濫用，申訴專員公署決定主動展開調查。這個問題存在已久，泊位因放寬允許接載行動不便人士的司機使用，令問題變得複雜化，當局應參考外國經驗，輔以科技手段支援，冀能精準打擊濫用者，方便真正有需要的殘疾人士。

港藍證灰證司機 8人爭1位

殘疾泊位過往只供持有「傷殘人士泊車許可證」（俗稱「藍證」）的殘疾駕駛者使用，但今年初運輸署為方便那些接載行動不便人士的司機，簽發了俗稱「灰證」的殘疾泊位證明車。措施原意雖好，可是卻被灰證司機濫用，當成免費車位，剝奪了藍證司機泊位權利。申訴專員公署介入調查藍證及灰證的簽發情況，專用泊位的供應和使用條件，以及對專用泊位使用情況的監察等，並會提出改善建議。

全港只有447個路邊殘疾泊位，卻有1,811輛藍證車輛，平日已有違規司機非法佔用車位，自當局簽發1,779張灰證後，令每個車位由原先4人爭奪倍增至8人。有灰證車司機更當成私人停車位，一泊便泊足多天，令藍證司機倍感泊車難。

本港情況，有點類似英國2019年8月將藍證申請資格擴大至有隱性殘疾人士，如腦退化、焦慮症患者，結果令藍證簽發數目在去年3月底前的財政年度增加96.6萬張至244萬張。

手機App登記 偵測非法佔用

藍證數目大增，但泊位數目不變，有人更窺準藍證車輛可免費泊車，不惜挪用或盜用他人的藍證泊車，令英國政府每年損失5,000萬鎊（逾5.3億港元）泊車收入。即使當局將濫用藍證列作刑事罪，違規者可罰款1,000鎊（10,694港元），但因缺人手巡查，以致不少人為慳錢而以身試法。

為了打擊濫用藍證問題，英國地方政府各出奇謀，有的成立專責稽查小組，用手機App核查使用者身份，一旦發現濫用或盜用，即時沒收藍證，並開出罰單。有的呼籲市民舉報，讓警方可迅速檢控濫用人士；有的為藍證車輛設泊車時限。

美國三藩市警方截查使用殘疾泊位司機時，不只核查藍證真偽，更查看車上是否有殘疾人士，強調藍證是簽發給殘疾人士，而非車輛。

單靠警方巡查打擊司機並不可行，因警力有限，當局可借助物聯網技術加強監管。西班牙韋斯卡市（Huesca）在190個殘疾泊位安裝智能感應器，殘疾駕駛人士透過手機App偵測到何處有空置泊位並登記使用，省卻邊駕車邊搵位問題，而非登記者非法佔用，感應器即時可偵測到，方便警方採取行動。

殘疾泊位只供有需要人士使用，若被灰證人士濫用，當局應予以糾正，收緊簽發之餘，還應加強巡查，確定車上有殘疾乘客；考慮在泊位安裝咪錶，採取先付後退款原則，並為泊車設時限，若超過4小時，便不會退回款項，防止濫用者將泊位當成私人車位。當局務必以公平公正原則處理，確保殘疾人士的合法權益獲得保障。