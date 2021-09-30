用葉用灰又用米 古時洗頭考智慧

西方工業革命後，人類物質生活日益豐富，便利了許多。現代人洗頭，有各式各樣洗髮水、護髮素、甚至做髮膜，用品名目繁多，眼花繚亂。昨天說到，中國在夏商時期人們就有洗澡習慣，到秦朝有3天洗一次頭髮、5天洗一次澡的說法，古人似乎重視洗頭多過沖涼。

不知是否因為當時無internet，無太多假資訊流通，人心受蠱惑少一些，比較懂道理、有骨氣。可以打個比喻：有原則，寧死不屈；頭可斷，髮型不能亂。頭髮如此這般重要，然而古代沒有洗頭水，人們怎麼洗頭的呢？

古代雖然會為洗個頭放假，稱為「休沐」，但男女都留長頭髮，洗髮護髮很麻煩，洗頭並不enjoy，有人還可能覺得當災；不過比起今日，洗髮用品多是天然無污染綠色產品。當時用來洗頭的材料主要有幾種，首先是皂角。香港人不太熟悉，中國農村有很多皂莢樹，長出來的果實長長扁扁，有人以為是扁豆，實乃皂角。

皂角是天然清潔劑，使用方法簡單，從樹上採摘皂莢用水泡，然後將皂莢砸碎加水揉，粘稠後把渣子濾出，剩下的就是皂角洗髮水了。有人還稱這種天然植物洗頭水，可令髮質烏黑，我就不得而知，不過它鹼性強，對皮膚或有刺激。

另一天然洗頭水，用木槿葉製造，但與皂角鹼性相比，木槿汁液較柔和，還有清新香氣，亦很容易找到，很多人都會用。製造方法與皂角差不多，搗碎後在溫水中搓洗變得很黏，產生泡沫，因含有植物皂素等，起到類似洗髮水和肥皂的作用，去除污垢。

木槿花是韓國國花，該國歷史上第一位女總統朴槿惠，父親朴正熙給她取名槿惠，就源自木槿，寓意美麗、長久；在中國，有七夕時用木槿洗頭的習俗，傳說每年牛郎織女相會，織女喜極而泣眼淚滑落，滴在木槿葉上，姑娘們若在七夕這一日摘下木槿葉洗頭，織女眼淚會保佑信女找到如意郎君。

民間流傳的洗頭招數，還有草木灰和大家也許都聽過的洗米水，這兩種還用來洗澡。洗過米後的水，古時稱為「潘」，《左傳》記載：「潘，米汁，可以沐頭。」洗米水含蛋白質、維他命以及多種礦物質，可以養護又可以去污，米水分子可分離油垢，在日常生活中，洗米水能夠扮演多重角色的天然去污劑，屬老一輩人的智慧。洗完米物盡其用，又沒有成本，不過米水還得放在密封罐靜放數天，讓其變得粘稠。

燒稻草灰末 洗頭又洗衫

古人又發現火燒稻草和秸稈，即農作物收穫籽後剩餘部分，留下的灰末草木灰，也能去除污漬，將草木灰溶於水後用來洗頭，能溶解頭髮油性物質，據稱去污還止癢。《禮記．內則》云：「冠帶垢，和灰請漱；衣裳垢，和灰請浣。」可見草木灰在古時不單是洗澡用品，也是衣物洗滌劑。

到魏晉時期，發明了「澡豆」。澡豆以豆粉為主，將豆子磨成粉，加入各類香料、中草藥，最後成為丸狀小球，也可用來洗手、洗面，具潤滑皮膚功能。澡豆的出現，標誌人們開始使用合成的沐浴用品，孫思邈的《千金翼方》記載：「衣香澡豆，士人貴勝，皆是所要。」澡豆在當時頗受歡迎，可算沐浴用品中的人氣之選，但就並非免費了。

隋唐時期，相傳發現豬的胰臟也有很強除垢力，還可潤滑皮膚，就這樣，由豬胰臟和草木灰結合的「胰子」登場；宋朝時洗漱用品更成熟，出現肥皂雛形，將天然皂莢搗碎磨細，加入香料、各類中藥，有多達20多種，造成橙大小的球狀，叫「肥皂團」，洗澡洗面之用；到了明清，終於出現真正的肥皂，李時珍在《本草綱目》中記錄了香皂如何製造：「十月采莢，煮熟搗爛，和白面及諸香作丸，澡身面，去垢而膩潤，勝於皂莢也。」香皂去污功能更強，民間稱之為「香胰子」。

原始社會，人在河及湖等洗澡屬平常事，過程中發現如果身上粘有泥巴，清洗起來更乾淨，後來明白是因為鹼性泥土和油脂發生皂化反應，起到除污作用，就如今天洗護用品也有標榜來自泥土，例如火山泥面膜。就這樣，泥成了古人最早清潔劑，看來「出污泥而不染」是具體描述，有根有據。

即使沒有沐浴露和洗髮水，洗澡洗頭隨着用品普及，走入尋常百姓家，古人用智慧創造了多樣的沐浴文化，所以我們要好好保護並善用頭腦，畢竟新的一天，從頭開始。

▲ 古代男女都留長頭髮，洗髮護髮很麻煩，不過比起今日，洗髮用品多是天然無污染綠色產品。