Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」

各大科企近年不時陷入市場壟斷及不公平競爭訴訟，不過日前正面臨反壟斷訴訟的Google在法庭上提出，微軟（Microsoft）自家搜尋引擎Bing上的熱門搜尋關鍵字為「Google」，以強調人們使用

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