Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」 行政人員版 2021/09/30 分享： 各大科企近年不時陷入市場壟斷及不公平競爭訴訟，不過日前正面臨反壟斷訴訟的Google在法庭上提出，微軟（Microsoft）自家搜尋引擎Bing上的熱門搜尋關鍵字為「Google」，以強調人們使用 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Pixel 6系列5889元起 料用Tensor處理器 今日 Pixel 6系列5889元起 料用Tensor處理器 Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米 2021/09/29 Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米 三星員工內部爆料 Galaxy S21 FE擬撤發布 2021/09/29 三星員工內部爆料 Galaxy S21 FE擬撤發布 NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動 2021/09/28 NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動 Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目 2021/09/28 Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 Google 服務 歐盟 反壟斷 壟斷 Microsoft