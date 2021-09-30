Pixel 6系列5889元起 料用Tensor處理器 行政人員版 2021/09/30 分享： Google新旗艦手機Google Pixel 6及Pixel 6 Pro發布在即，據科技網站9to5Google報道，有歐洲零售商提前將兩機款的售價曝光。 報道指，該零售商雖未有明確顯示Pixel 6 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」 今日 Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」 Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米 2021/09/29 Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米 三星員工內部爆料 Galaxy S21 FE擬撤發布 2021/09/29 三星員工內部爆料 Galaxy S21 FE擬撤發布 NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動 2021/09/28 NASA女太空人漫畫 配合AR增讀者互動 Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目 2021/09/28 Tesla擬擴全自駕測試功能 車主須通過5大安全項目 商業 智能手機 科技行業 科技軟件 科技硬件 零售 歐洲 Google 鏡頭 處理器