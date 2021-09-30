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領展打造「屯門山海節」 由商場出發 輕鬆遊世界級景點

行政人員版 04:00 2021/09/30

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黛安間中都會同朋友去行山，原來屯門都有唔少遠足路綫，公關姊妹話，領展正舉辦「屯門山海節」，帶大家由4個商場出發，輕輕鬆鬆就可以去到幾個「世界級」景點，感受大自然。

4條山海系路綫，包括由良景廣場出發，步行至有「港版大峽谷」之稱嘅菠蘿山，再落山行去下白泥，如果運氣好仲可以影到「港版天空之鏡」。或從富泰商場出發，沿屯門徑步行去打卡勝地「彩虹欄桿」，跟住行多3個鐘左右就見到另一景點「千島湖」。如果從蝴蝶廣場出發，沿途經過蝴蝶灣泳灘都可以飽覽無邊際嘅大海。若由三聖商場出發就可沿住青山灣、加多利灣等，邊行邊賞海岸綫。

即日起至11月30日，呢幾個商場仲會推出行山任務，助大家接受行山挑戰，例如喺場內參與AR遊戲搵行山小貼士，可換太陽油；參加行山Check-in挑戰，可贏豐富獎品等。活動期間，領展仲會同潮流山系品牌及商場商戶聯手，打造行山型人打卡點，舉辦山系選物店等。另外，良景廣場及蝴蝶廣場今次仲特意搵嚟台灣人氣山系用品品牌Filter017，推出多功能帆布袋及便攜速乾毛巾，推廣期內以電子消費換取指定印花，就可以帶佢哋返屋企喇！活動詳情可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報

良景廣場化身露營區，設置山系選物店，雲集戶外用品特色小店。

Filter017推出多功能帆布袋及便攜速乾毛巾。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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