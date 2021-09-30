以BIM打破守舊思維　雲建帶領香港建築界與時並進

建築工程往往涉及大量人力物力，以最有效的資源分配來完成項目是發展商、建築公司以至其他項目參與者的共同目標。建築工程牽涉測量師及不同專業範疇的工程師，一直以來各人使用2D平面圖則以表達設計及結構概念。由於每張實體圖紙的空間所限，傳統上每項工程均用過千張2D圖紙，不但整理費時，更容易因資訊繁多雜亂而出錯。香港的項目工程平均有10%資源及時間被迫花在協調溝通、拆毀建造錯誤的結構和重建工程。

建築顧問公司雲建（Vircon）創辦人陳鏡源（Neo）2000二千年代初於香港理工大學建築及房地產學系就讀時，有感建築項目效率經常被2D平面圖紙的物理條件所規限，於是他在學士畢業論文中嘗試探討利用3D圖像解決以上問題。其後，這篇畢業論文的結果更化為現實，開創了香港建築界的風潮，也成就了他的事業。

從大學研究團隊演化為建築顧問公司

陳鏡源小時候喜愛3D電腦遊戲，因此產生利用3D立體模型的構思，以解決2D平面建築圖紙無法突破的局限。這名愛電玩的小伙子，在2004年獲教授引薦加入一個名為建築虛擬模型實驗室（CVP Lab）的研究團隊，負責研究建築信息模擬（Building Information Modeling，簡稱BIM）。BIM利用3D模型來設計、規劃及建造個別結構或建築物的立體圖像，並通過建立BIM數據庫，實時儲存建築尺寸、用料、比例等所有資料。透過統一所有資訊到同一3D模型，工程項目的各方不但能更輕易察覺任何漏洞或錯誤，更有利項目管理和跨部門合作。由於不同部門都能在同一平台上得悉項目的最新進展，這既可節省反覆的溝通時間，又能確保各方所得的資訊更準確。

事實上，陳鏡源在CVP Lab從事BIM研究工作時，當時建築界頗為抗拒使用BIM。直至太古地產決定採用BIM興建全棟港島東中心，並較原定不採用BIM的竣工時間提早了一個月後，業界陸續發現BIM的優點，也令CVP Lab逐漸得到業內人士的注意。陳鏡源的研究經驗和成果不但為他帶來博士學位，他與CVP Lab成員更不時為業界擔任顧問，最終促成他在2012年創立雲建。雲建的前身CVP Lab是香港最早 的BIM和虛建築擬設計（Virtual Design Construction，簡稱VDC）研究、諮詢和應用團隊，而現時是香港規模最大的BIM諮詢服務公司之一。

參與制定BIM技術標準 致力引進智慧工地

隨着特區政府意識到BIM有助提升建築項目效率，當局在2017年規定，由2018年起所有預算達3,000萬港元以上的主要基本工程項目的設計和建造必須採用建築信息模擬技術，並鼓勵私人工程項目跟隨。政府此舉令BIM人員及培訓的需求激增，加上陳鏡源正值擔任香港建築信息模擬協會（HKIBIM）主席（2017-2019 年），促使他獲邀擔任建造業議會的顧問，協助制定BIM技術標準。

除了BIM本業，雲建也開發了自家的智慧工地（Smart Construction）平台，現正與業界夥伴合作測試。平台運用了物聯網（Internet of Things，簡稱IoT）技術，將污染、空氣濕度、工程完成進度等各項零碎資料進行數碼化，並開放予所有項目參與者實時追蹤。陳鏡源稱，外判商管理層不時想知道工程進度的大小事項，包括工人當值數目、各項工程的現場情況等，有了這個智能建築平台，只需在電腦屏幕按數個鍵便可一目了然。

資訊透明有助增加決策效率

▲ 陳鏡源與一眾雲建同事均可透過Xero，隨時隨地了解公司實時的營運狀況及財務表現，有助提升整體決策及執行效率。

雲建的宗旨是透過改善建築項目的訊息流量，減少浪費資源和時間，故在經營建築顧問業務時，也致力維持高效率決策，令客戶抱有信心。陳鏡源稱，公司高層以往審視公司的財務表現或營運狀況時，需要會計部同事專門收集相關數據並手動製作報告，較費時失事。自採用雲端管理平台Xero後，公司高層可隨時隨地透過智能手機或平板電腦登入Xero的流動應用程式，查看公司實時的營運狀況及財務表現，用者也可按需要揀選、剔走或排列相關資料或數據，非常方便。

Xero容許不同的外掛程式銜接，也容許資料分享或傳閱。陳鏡源表示，雲建現時正使用的人力資源管理系統不能與Xero銜接，使他未能同步檢視相關資料，變相難以用更宏觀的視野制定公司發展策略。因此雲建將考慮使用能與Xero銜接的人力資源管理程式，務求改善整體營運效率，加強決策執行力。

陳鏡源多年來致力推動香港建築界採用BIM。他期望雲建能促使科技與建築界完美結合，透過提升訊息流通以改善效率、促進結構安全，引領香港建築界與時並進。

（資料由客戶提供）