《節日旺季指南》分享電子商貿攻略　銷售旺季部署5大貼士

近年網購盛行，每逢節日更是兵家必爭之地，要搶佔電子商貿市場份額，商家要及早部署。PayPal早前推出的《節日旺季指南》（下稱《指南》）指出疫情推動數碼化進程，網購普及，2020年網上銷售額更上升了50%。業界專家預計2021年節日旺季能達到如同去年的驚人銷售成績。你做好電子商貿的準備了嗎？

《指南》指出，去年節日期間的全球電子銷售總額高達1.1兆美元，足見電子商貿的巨大商機。要分一杯羹，就需要留意以下5個節日旺季前準備貼士。

減少買家購物車放棄率

要把握節日帶來的商機，便要洞悉影響消費者選購產品的關鍵因素。《指南》提到，有研究發現交易每延遲多一秒，購物車轉換率便會下跌7%¹。商戶要減少買家購物車放棄率，便要確保交易迅速。

PayPal建議商家細心考慮整個客戶旅程，從消費者開始瀏覽網站，到結帳的一刻，確保網站能提供最佳的用戶體驗。節日旺季能帶動消費意欲，商戶也要為網站流量增長做好準備，確保消費者在不同裝置上也能夠流暢地瀏覽網站。同時，在結帳選項方面，商家也應該整合不同的付款選項，以簡單流暢的系統讓消費者選擇喜愛的支付方式，改善結帳體驗。

了解你的客戶，調整庫存和銷售計劃

要令網購平台的銷售取得成功，商家需要定期循着推廣渠道、網站體驗和庫存等方面「了解你的客戶」（Know You Customer，KYC）。PayPal在《指南》中建議商家留意客戶分布資料、過往購物記錄或不同渠道的偏好，細分不同受眾，分析他們對推廣內容的偏好，從而推出各項特別優惠、創意銷售策略。

PayPal也建議商家要了解網站流量、銷售額及轉換率、平均購物金額等統計數據，就客戶的網站體驗改善網站和庫存，應對節日旺季的銷售需求。

「個人化」節日優惠提高客戶忠誠度

零售商要把握節日旺季的商機，就要透過「個人化」來提高客戶的參與度。市場調查數據顯示，60%受訪消費者表示在享用零售商的個人化購物體驗後，他們很可能會成為回頭客。因此PayPal《指南》建議商家為客戶推薦自訂禮品、提供個人化優惠和獎勵，以建立與客戶的個人聯繫，並進一步鞏固長期忠誠度。

提升網絡安全避免欺詐

很多人網購時也會注重網絡安全問題。PayPal指出，當網上交易次數增加，會提高個人資料被盜用或欺詐購物的風險，建議商戶要採取措施，確保消費者有安全的網上交易環境之餘，也保障商戶自身。《指南》中介紹了幾種針對欺詐交易提供額外保障措施的常見結帳流程，例如在結帳時，要求消費者輸入信用卡安全驗證碼（CVV），確保買家持有真實信用卡；加入雙重身分驗證（2FA），要求買家使用另一部裝置進行電子身分確認等。

了解更多確保網上交易環境安全貼士，可瀏覽PayPal《節日旺季指南》。

加強客戶支援，應對節日流量

PayPal在《指南》中表示，每年的節日旺季，支援需求會增加約42%。與此同時，20%客戶在11月1日之前便開始瀏覽商品，準備節日購物！要應對節日旺季增加的支援需求，PayPal為商戶提出的其中一項建議是加入自動化系統。相比與客戶服務助理對話，有60%消費者更偏好使用自助服務；35%的客戶問題可以在「常見問題」或「查詢中心」中找到答案。因此，為客戶提供自助服務選項，既減輕員工壓力，也能提供支援管理效率。

了解更多節日促銷的數碼化部署，立即瀏覽PayPal《節日旺季指南》。

1 . Trinity, Page Speed and Decreased Conversion Rates: 2019 Statistics, 2019年



（資料由客戶提供）

