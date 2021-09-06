HP EliteBook 840 Aero輕薄機配14吋Mon　優惠價換購 Bose專業無線消噪耳機

疫情下衍生出混合辦公模式，團隊未必局限在一個辦公室工作，要確保能隨時緊密聯繫及保持效率，第一步當然是高效能兼便攜的手提電腦。不妨考慮 HP EliteBook 840 Aero G8，它採用第 11 代 Intel® Core™ i7 處理器，超輕1.13kg機身卻具備 14 吋屏幕，現在購買更可以1,000元（港元，下同）優惠價換購原價2,899元的Bose 700 UC 專業無線消噪耳機(銀色版) 一部。

輕量機身 屏幕佔比達85%

市面上一般以輕巧機身作賣點的筆記簿型電腦大多配備 13.3 吋屏幕，但HP EliteBook 840 Aero G8設計輕盈纖薄，起始重量只有 1.13 kg，內裡卻裝配了14吋全高清屏幕，屏幕佔機身比例高達85%，較大的屏幕觀感更加舒適，同時為用家提供更大的工作空間，令多工作業處理變得更方便。加上其配置的高解像度anti-glare屏幕能降低電腦鏡面反光及眩光，減少長時間使用電腦對眼睛的傷害。HP EliteBook 840 Aero G8亦配備了背光鍵盤，為用家帶來舒適的打字體驗。

▲ 起始重量只有 1.13 kg，配備14吋全高清屏幕，屏幕佔機身比例高達85%。

除了輕便易於攜帶外，為滿足用家對效能的追求，HP EliteBook 840 Aero G8搭載第11 代 Intel® Core™ i7-1165G7 處理器、 DDR4 記憶體，以及高速SSD儲存裝置，對於商務及專業人士來說，其硬件配置已足以輕鬆應對不同工作場景的需要。

▲ 搭載第11 代 Intel® Core™ i7處理器，支援多工處理，輕鬆應對日常工作。

要隨時隨地工作，電腦需要具備速度和連接性。HP EliteBook 840 Aero G8支援 Wi-Fi 6 網絡制式，讓你無論置身何處，都可保持連線，瞬間投入工作。至於外置連接方面亦相當全面，備有兩個 USB-A、兩個 USB Type-C更是 Thunderbolt™ 4 規格，亦內置 Full Size HDMI 介面，有效連接不同電子裝置，各種工作及生活場合都能輕鬆駕馭。

無縫防禦安全威脅 Tile™ 功能尋回裝置

一部主力用作辦公的Notebook，保安功能必不可少。HP安全防護功能，例如HP Sure Sense利用深度學習的人工智能技術，自動檢測網絡上無形的威脅，確保無縫抵禦惡意軟件的侵害，能有效幫助保護用戶資料，以確保敏感數據的安全性。若不幸遭受黑客入侵，HP EliteBook 840 Aero G8設置HP Sure Start，可以自動復原 BIOS。另外，HP Privacy Camera備有物理式關閉視像鏡頭功能，可以避免電腦鏡頭被駭而洩漏私隱的情況，無需再用貼紙擋蓋鏡頭。

▲ HP Privacy Camera備有物理式關閉視像鏡頭功能

除了於軟件層面提供防護，如果用家「大頭蝦」在外遺失電腦，也有可能發生潛在保安危機。HP EliteBook 840 Aero G8可選配 Tile™ 追蹤功能晶片，無論在任何情況，甚至電腦已經關機，只要透過Tile™應用程式，就能輕鬆追蹤裝置。

HP EliteBook 840 Aero G8其中一項大升級，是加入先進的音效技術HP Dynamic Audio，這是一種以人工智能為基礎的全新音效體驗，能將輸出調整至話音、音樂及電影等不同的場景應用中，並同時抑制背景噪音，再加上 HP Sound Calibration 技術，能提升播放音效，帶來身歷其境的聽覺體驗，尤其現在商務人士經常需要與同事或客戶進行網上視像會議，只要插入耳機，整套音效技術會自動作出調整，為用家提供更清晰的語音質素。

▲ HP Dynamic Audio及HP Sound Calibration 利用人工智能技術，提供更佳聽覺體驗，讓用家何時何地都能保持專注。

期間限定優惠 換購 BOSE 700 UC 專業消噪耳機

既然Notebook配備全新AI音效，當然要配上高規格耳機好好感受。由即日起至 2021 年 10 月 31 日期間，現凡透過 HP 網上商店或特定經銷商購買指定型號HP EliteBook 840 Aero G8筆記簿型電腦，加 HK$1,000，即可換購價值 HK$2,899的BOSE 700 UC消噪耳機（銀色版）一部。

▲ 現凡購買指定型號HP EliteBook 840 Aero G8筆記簿型電腦，加 HK$1,000可換購BOSE 700 UC消噪耳機（銀色版）一部。(原價 HK$2,899)

Bose 700 UC 專業無線消噪耳機的主動消噪技術，能透過耳罩內外的麥克風偵測四周環境的聲音，即時調節訊號以消除噪音，同時配備 Bose USB Link Bluetooth Module，為無綫對話提供便捷穩定的預配對體驗，將任何空間變成會議場所。

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(資料由客戶提供)