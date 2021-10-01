diptyque藝術之香 副刊版 2021/10/01 分享： 法國著名香水品牌diptyque迎來60周年，早於今年年初已展開頭炮慶祝活動，現在終於來到最終回，亦再次跟藝術結盟，貫徹品牌一向擅於將香薰與藝術融合的理念。 品牌請來5位優秀藝術家，以5個不同地方，創作 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Lux Living 最新專欄文章 更多 Tory Burch踏入男鞋領域 2021/09/24 Tory Burch踏入男鞋領域 Van Cleef & Arpels 鬧市中的魔幻森林 2021/09/24 Van Cleef & Arpels 鬧市中的魔幻森林 積家以經典電影 為Reverso系列賀壽 2021/09/17 積家以經典電影 為Reverso系列賀壽 日本米芝蓮2星壽司芳總廚再臨 展示創意料理藝術 2021/06/04 日本米芝蓮2星壽司芳總廚再臨 展示創意料理藝術 Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界 2021/04/02 Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界 產品 品牌 設計 法國 雕塑 攝影師 香水 消費資訊 消費種類