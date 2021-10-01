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diptyque藝術之香

副刊版 2021/10/01

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法國著名香水品牌diptyque迎來60周年，早於今年年初已展開頭炮慶祝活動，現在終於來到最終回，亦再次跟藝術結盟，貫徹品牌一向擅於將香薰與藝術融合的理念。

品牌請來5位優秀藝術家，以5個不同地方，創作

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欄名 : Lux Living

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