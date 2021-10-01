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lululemon瑜伽以外

副刊版 2021/10/01

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今天大家要談運動品牌班霸，以往都離不開nike和adidas兩個龍頭大哥，但隨着新世紀降臨，lululemon近年就成了大家口中的黑馬。品牌早期以推出瑜伽服裝而廣為人認識，筆者就聽到身旁不少友人都異口

...

欄名 : Fashion

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