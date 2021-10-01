lululemon瑜伽以外 副刊版 2021/10/01 分享： 今天大家要談運動品牌班霸，以往都離不開nike和adidas兩個龍頭大哥，但隨着新世紀降臨，lululemon近年就成了大家口中的黑馬。品牌早期以推出瑜伽服裝而廣為人認識，筆者就聽到身旁不少友人都異口 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Louis Vuitton X Fornasetti 金光燦爛的文藝復興 今日 Louis Vuitton X Fornasetti 金光燦爛的文藝復興 MARNI CIRCUS MARKET 限定市集再現 2021/09/24 MARNI CIRCUS MARKET 限定市集再現 泰八郎回顧展 日本匠人鏡框第一人 2021/09/24 泰八郎回顧展 日本匠人鏡框第一人 ESPADRILLE着草 2021/09/17 ESPADRILLE着草 Roger Vivier擁抱新世代 2021/09/17 Roger Vivier擁抱新世代 時裝服飾 時裝服飾種類 運動 運動 瑜伽 lululemon（美：LULU） 美元