米芝蓮星級日籍師傅坐鎮 高級廚師發辦進駐半島酒店商場 副刊版 2021/10/01 分享： 日本料理餐廳在香港猶如恆河沙數，幾乎每條街都有一間。但要在芸芸和食中挑選最具特色的，非廚師發辦（Omakase）莫屬。最近就有一間高級日本料理店「釧」，進駐尖沙咀香港半島酒店地庫，挾着米芝蓮星級團隊坐 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 Krug x 洋葱的名廚之旅 今日 Krug x 洋葱的名廚之旅 【Good Food,Good Mood@iM網欄】居高臨下的法國餐廳 尖沙咀Odyssée 2021/09/13 【Good Food,Good Mood@iM網欄】居高臨下的法國餐廳 尖沙咀Odyssée 名店Aulis新廚師上場 打造時令特色餐單 2021/09/10 名店Aulis新廚師上場 打造時令特色餐單 米芝蓮2星餐廳 TATE 推出全新炎夏水果午宴 2021/08/13 米芝蓮2星餐廳 TATE 推出全新炎夏水果午宴 日本首相御廚徒弟的會席料理 2021/07/30 日本首相御廚徒弟的會席料理 疫情 香港 日本 酒店 設計 餐廳 美食 商場 尖沙咀 澳門