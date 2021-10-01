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米芝蓮星級日籍師傅坐鎮 高級廚師發辦進駐半島酒店商場

副刊版 2021/10/01

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日本料理餐廳在香港猶如恆河沙數，幾乎每條街都有一間。但要在芸芸和食中挑選最具特色的，非廚師發辦（Omakase）莫屬。最近就有一間高級日本料理店「釧」，進駐尖沙咀香港半島酒店地庫，挾着米芝蓮星級團隊坐

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欄名 : Food

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