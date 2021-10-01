Krug x 洋葱的名廚之旅 副刊版 2021/10/01 分享： 烹飪比賽許多時候，都喜歡用雞蛋作為比賽的食材，因為愈簡單的東西，愈難煮得美味及有創意。 自2015年起，法國Krug（庫克）香檳都會選擇一種四季常用的食材，當中包括雞蛋、馬鈴薯、蘑菇、魚類、辣椒等，邀請 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮星級日籍師傅坐鎮 高級廚師發辦進駐半島酒店商場 今日 米芝蓮星級日籍師傅坐鎮 高級廚師發辦進駐半島酒店商場 【Good Food,Good Mood@iM網欄】居高臨下的法國餐廳 尖沙咀Odyssée 2021/09/13 【Good Food,Good Mood@iM網欄】居高臨下的法國餐廳 尖沙咀Odyssée 名店Aulis新廚師上場 打造時令特色餐單 2021/09/10 名店Aulis新廚師上場 打造時令特色餐單 米芝蓮2星餐廳 TATE 推出全新炎夏水果午宴 2021/08/13 米芝蓮2星餐廳 TATE 推出全新炎夏水果午宴 日本首相御廚徒弟的會席料理 2021/07/30 日本首相御廚徒弟的會席料理 香檳 米芝蓮 西餐 法國菜 餐廳 新加坡 法國 菜式 蛋 甜品