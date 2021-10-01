Krug x 洋葱的名廚之旅

烹飪比賽許多時候，都喜歡用雞蛋作為比賽的食材，因為愈簡單的東西，愈難煮得美味及有創意。

自2015年起，法國Krug（庫克）香檳都會選擇一種四季常用的食材，當中包括雞蛋、馬鈴薯、蘑菇、魚類、辣椒等，邀請

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