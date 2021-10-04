平安壹賬通銀行開業一周年　化身全港首間中小企專屬虛擬銀行

中小企約佔全港企業總數的98%，素以強大韌性和靈活度著稱，屬香港經濟的重要基石。惟新冠疫情持續引致市場氛圍惡化，為不少中小企的業務帶來衝擊，急需資金周轉以解燃眉之急，卻因欠缺抵押品或業績支持，難以向傳統銀行申請貸款。踏入一周年的平安壹賬通銀行（PAOB）以全港首間中小企專屬虛擬銀行定位，提供靈活貸款服務，實現「普惠金融」理念，擴大銀行業整體市場份額，為促進香港經濟作出貢獻。

有別於零售銀行，服務本地中小企的銀行服務相對分散，亦普遍傾向與建立長期關係的中小企繼續合作，藉以降低風險和成本，新成立的企業欲尋求借貸更感困難。PAOB了解到傳統銀行未必能滿足中小企對貸款的殷切需求，窺準本地銀行生態與機遇，率先開拓貿易中小企市場，其後並擴展至零售中小企及初創；主動填補傳統銀行在中小企服務上的缺口，藉此協助中小企減輕資金流的壓力，推動業務穩健發展。

虛擬銀行擁抱中小企 普惠金融核心成大勢

PAOB開業一年以來，不但積極突破傳統銀行的固有框架，迅速融入本地銀行業的生態系統，成功擴大銀行業整體市場份額，更善用虛擬銀行的優勢，透過全天候運作以方便客戶，提供針對性的產品和服務，專心一志地服務客戶，準確掌握並滿足市場需要，使業務續見增長。

為創造公平且穩定發展的金融機制，PAOB深信「普惠金融」是全球大勢所趨，國際間早已制定不同策略，盡力擴大各階層和群體的金融覆蓋範圍，包括聚焦於一向被忽視的中小企。香港金融管理局於2019年批出虛擬銀行牌照，PAOB乘勢崛起，以第一間中小企專屬的虛擬銀行為定位，使中小企享有便捷的信貸服務，從而有能力應對各項挑戰，藉此實現「普惠金融」的目標，亦能促進本港經濟蓬勃發展。

正因如此，在過去一年，PAOB的服務惠及本港不少中小企。截至今年8月31日，在PAOB已審批的貸款中，有近8成企業從未在其他銀行成功獲取無抵押貸款，可見其推動「普惠金融」的成效顯著，成功涵蓋市場上被忽略的需求。

▲ PAOB屬全港首間中小企專屬虛擬銀行，矢志透過提供靈活貸款服務，實現「普惠金融」理念。

推展大數據分析 替代傳統文件審批

傳統銀行的借貸文化傾向着重抵押品的價值，需仔細檢閱企業的財務狀況，惟相關數據無法反映企業的即時業務表現，也忽略了其盈利前景與市場潛力。與此同時，中小企缺乏人手處理繁複的貸款文件，故所遞交的文件質素相對參差，亦會影響審核時間及結果，更甚是提高營運成本，一旦不獲批核，更是雙重損失。

PAOB是首間使用替代信貸審批模式的虛擬銀行，特別與貿易通（00536）合作，結合自身獨創的風險評估平台及貿易通的商業數據，令中小企的業務狀況一目了然，相關數據可反映其信貸評級，進行不同維度的比對，過程中毋須審核大量文件，加快審批效率，進而為客戶帶來便捷的開戶及信貸服務。

PAOB自去年9月正式投入市場後，開業短短一年間已經獲得各方支持，並取得多項令人滿意的成果，包括︰

1. 中小企貸款資產達10億港元

2. 中小企貸款的毛利率和淨息差分別達到6.9%及6.3%（截至2021年8月31日）

3. 「中小企融資擔保計劃」下「九成信貸擔保產品」市場佔有率達41%（2021年8月2日至27日期間按已獲批的擔保宗數計）

4. 已審批貸款的客戶中，78%未曾從其他銀行取得無抵押貸款

以科技建構創新業務 助銀行屢獲嘉許

藉專心一志實現「普惠金融」，截至2021年8月31日，PAOB錄得的貸款利息收入按月增長34%，由此反映其創新的業務模式有助吸納目標客戶群，使PAOB的發展步伐邁向可持續的盈利模式，達至穩健的業務發展。

與此同時，PAOB在行業內屢獲殊榮，包括亞洲金融科技師學會「2020 IFTA金融科技成就大獎」-金融科技解決方案白金獎 （銀行科技）、《財資》2021年Triple A金融科技獎-最佳風險管理獎、The Digital Banker Digital CX Awards 2021「最佳商業信貸金融科技大獎」，以及香港銀行學會-「HKIB人才發展獎2021」等；更是唯一一間虛擬銀行被香港應用科技研究院及香港金融管理局引用為《中小微企業替代信貸評估》白皮書中介紹創新中小企借貸模型的成功例子，可見其業務模式備受業界及市場肯定。

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