結合獨特亞洲經驗及網絡優勢　星展致力帶來頂尖私人銀行服務

▲ 星展銀行（香港）有限公司大中華區私人銀行業務總監童致中

亞洲一直是近年全球經濟增長幅度最高的區域，投資機遇處處。來自新加坡的星展銀行，同時在香港和新加坡兩大亞太金融中心設立業務基地，使星展私人銀行業務憑藉其獨特的地理優勢，加上無可比擬的亞洲本土經驗，為亞洲客戶帶來度身訂造的資產管理服務。

亞洲雙樞紐業務發揮巨大優勢

星展是亞洲私人銀行市場中，在香港和新加坡同時設有規模同等龐大的業務基地，相比其他跨國銀行，星展豐富的亞洲市場經驗和視野，為亞洲的超高淨值客戶設計一流的本地化產品及服務，按客戶要求，星展的客戶經理能夠同時管理客戶在香港和新加坡的資產，客戶因而可以按需要靈活選擇資產管理方向，盡享大中華及東南亞兩大經濟高增長區域的豐厚投資潛力。

星展致力為亞洲客戶帶來卓越的私人銀行產品及服務體驗，獲得多間財經傳媒一致認同，先後榮獲《亞洲貨幣》評為2020及2021年最佳亞洲私人銀行 、《環球金融》評為2020及2021年亞太區最佳私人銀行，以及自2015年起連續七年榮獲《彭博商業周刊》私人銀行卓越表現。

星展銀行（香港）有限公司大中華區私人銀行業務總監童致中（Peter）稱，由於文化和企業價值觀的差異，亞洲客戶的產品和服務需求有別於歐美客戶，星展的亞洲本位與網絡能更貼近客戶所需。

一站式銀行方案 滿足高端客戶需要

除了同時立足於香港和新加坡，星展以一站式方案切合客戶需要。大部分客戶均是企業家或本身經營家族事業，他們甚為看重財富保證及資產保值，而由於星展在亞洲同時經營零售銀行、企業銀行、投資銀行及私人銀行業務，能夠以跨部門方式，結合星展眾多部門的市場優勢，再配合自家的市場分析及研究，為客戶提供全面且貼心的財富管理方案。星展私人銀行近年加強企業及機構銀行和研究部合作，透過星展內部對全球不同行業和市場的精闢分析，真正貫徹「一站式銀行方案精神」，從而鞏固與客戶的關係。

▲ 星展銀行（香港）有限公司大中華區私人銀行業務高級市場主管陳楚欣

星展銀行（香港）有限公司大中華區私人銀行業務高級市場主管陳楚欣表示，客戶的需求非常多元化，有時候未必單單是財富管理、家族傳承，而是同一時間尋求業務融資或改善投資回報，所以跨部門一站式方案能使星展全方位審視客戶的資產分佈和業務方向，並集星展一眾部門精英之力，訂出和執行最符合客戶利益和意願的選項。

客戶信任體現服務承諾

星展私人銀行的其中一名客戶，是一間於香港建築及基建行業擁有舉足輕重地位的香港上市公司。這間公司希望透過星展的企業財富管理服務，協助增加投資收益率，星展的私人銀行及企業銀行因此派出兩名資深客戶經理，為客戶制定全面的投資計劃，當中包括信貸方案。另外，星展的投資產品專家及投資顧問亦合力為客戶設計了可滿足其投資目標及風險承受能力的專屬投資組合。至今客戶均非常滿意星展的一站式服務，現時於星展的資產管理規模總值達1.5億美元。

星展私人銀行包括星展私人銀行和星展豐盛私人客戶，分別服務超高淨值客戶（可投資資產超過2,500萬港元）和高淨值客戶（可投資資產超過800萬港元）。在香港，星展私人銀行和星展豐盛私人客戶為星展銀行（香港）有限公司的私人銀行服務部門。服務和產品或會因服務中心位置而有所不同。投資涉及風險。

（資料由客戶提供）