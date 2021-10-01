70年代舊商場翻生 副刊版 2021/10/01 分享： 炮台山亦有不少充滿地道及文化氣息的好去處，藝文空間有「油街實現」，這個香港二級歷史建築本來是為香港皇家遊艇會總部，後來曾為政府職員宿舍及倉庫。現時成為推廣視覺藝術的展覽及活動中心，不時舉辦展覽及活動， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 相關文章 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 今日 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 你可能感興趣 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 今日 01:00 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 最新專欄文章 更多 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 今日 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 今日 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 K11 Art Mall Design Fest 2021 非正常藝術聯展突破思考框框 2021/09/28 K11 Art Mall Design Fest 2021 非正常藝術聯展突破思考框框 天際 100 秋日驚喜優惠 $120 兩張門票 + Cafe 100 生日派對送蛋糕 2021/09/27 天際 100 秋日驚喜優惠 $120 兩張門票 + Cafe 100 生日派對送蛋糕 Lifewire Run愛跑．河上鄉現接受報名 個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶 2021/09/25 Lifewire Run愛跑．河上鄉現接受報名 個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶 炮台山 公園 親子活動 Local Tour 商場