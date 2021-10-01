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70年代舊商場翻生

副刊版 2021/10/01

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炮台山亦有不少充滿地道及文化氣息的好去處，藝文空間有「油街實現」，這個香港二級歷史建築本來是為香港皇家遊艇會總部，後來曾為政府職員宿舍及倉庫。現時成為推廣視覺藝術的展覽及活動中心，不時舉辦展覽及活動，

...

欄名 : 本地遊

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