炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂

香港有值得引以為傲的維多利亞港，現在愈來愈多地方可免費觀賞漂亮海景。繼上半年灣仔至中環一帶的海濱長廊開放，現在東區亦有全新炮台山海濱東岸公園主題區，更設有打卡位、休憩設施及平衡車地帶，難怪一開幕即吸引

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