炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 副刊版 2021/10/01 分享： 香港有值得引以為傲的維多利亞港，現在愈來愈多地方可免費觀賞漂亮海景。繼上半年灣仔至中環一帶的海濱長廊開放，現在東區亦有全新炮台山海濱東岸公園主題區，更設有打卡位、休憩設施及平衡車地帶，難怪一開幕即吸引 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 相關文章 70年代舊商場翻生 今日 70年代舊商場翻生 你可能感興趣 70年代舊商場翻生 今日 01:00 70年代舊商場翻生 最新專欄文章 更多 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 今日 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 70年代舊商場翻生 今日 70年代舊商場翻生 K11 Art Mall Design Fest 2021 非正常藝術聯展突破思考框框 2021/09/28 K11 Art Mall Design Fest 2021 非正常藝術聯展突破思考框框 天際 100 秋日驚喜優惠 $120 兩張門票 + Cafe 100 生日派對送蛋糕 2021/09/27 天際 100 秋日驚喜優惠 $120 兩張門票 + Cafe 100 生日派對送蛋糕 Lifewire Run愛跑．河上鄉現接受報名 個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶 2021/09/25 Lifewire Run愛跑．河上鄉現接受報名 個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶 炮台山 公園 親子活動 Local Tour 商場