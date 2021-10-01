「還有沒有問題？」醫生工作是解決問題，這句話定會在診症後出現。

六十三歲的陳太繼續像小學生般輕輕舉手道：「醫生醫生，我還有問題！」而在這之前，她已問過四、五個不同的問題。「你繼續問吧！」醫生耐心地說。「我可以打透明質酸嗎？」「乜酸？」醫生一時聽不明白。

陳先生即時補充：「我老婆好貪靚，有時整容要打透明質酸。」這時，醫生才明白他們是指Hyaluronic Acid，醫生的醫學美容知識膚淺，對中文醫學名詞也生疏，明白後，腦海急轉把Hyaluronic Acid、Lung Cancer、Targeted Therapy等關鍵詞放在一起，尋求有關臨床資料，這才發覺多年研究肺癌過程中，很少遇上美容問題。醫生只好先打退堂鼓：「你老公覺得你靚便已夠，還有需要去整容嗎？」

醫生知道Hyaluronic Acid本是身體產物，在不同身體器官，例如關節和皮膚有潤滑和修補作用。正常功能確有助身體軟組織，但詳細了解便明白透明質酸是Extracellular matrix（細胞外間質或細胞外基質）一部分，其中功能是激發細胞生長，問題是會否有同樣能力激發癌細胞生長？尤其是注射性透明質酸比身體正常生產分量高。

Wu et al（見註）結合研究共二千六百六十四乳腺癌個案，發現血含量Hyaluronic Acid較高者，其長期生存機率較差（HR 1.86），並且有淋巴腺轉移機會也較大（HR 1.55）。癌症病人當然要正常扮靚，但透明質酸可免則免。

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註：Wu et al, Medicine 99（22）：20438,2020