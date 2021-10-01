兩種女性我特別欣賞：（一）優雅、聰慧、有品味兼有個性；（二）大方得體、知情識趣、出得廳堂入得廚房、持家有道，丈夫帶出來毫不失禮兼令人讚好的女子。若兩者並存，屬女性典範中之典範。所以，我愛看英國劍橋公爵夫人Kate Middleton（凱特王妃），每次出場都大方自然、笑容親切、品味上乘，但卻未必以名牌堆砌，她經常穿着中價牌子，如Gap、Zara、Topshop等見人，全身裝束一百美元也不用，卻穿得非常好看，可見其人樸實不浮誇。她傍在丈夫威廉王子身邊，有種能幫夫加分的親和力和軟實力，呈現正面、愉悅、祥和之氣，令人眼目舒服。

日前在US Open贏了冠軍、令全球驚艷的英籍中歐混血兒Emma Raducanu返回英國，Kate在英國草地網球總會（LTA）迎接她凱旋歸來。連同Emma一起參與這個Homecoming（榮歸）慶祝的，有一年贏了四大滿貫的男子雙人輪椅冠軍Alfie Hewett和Gordon Reid。皇室成員在此類場面，慣常傾幾句再影幾張大合照就禮成，但Kate則善用這個機會推廣基層青少年網球體育，更令人驚喜的，是她親自落場，跟Emma來個女子雙打，這些畫面，傳媒愛死了。Kate全程自如，球技絕對見得人，亦和在場的Emma、Alfie及Gordon談笑風生。後來，Emma對記者說：「Her（Kate）forehand is incredible！」（她正手打球很出色）Kate加上網球界冠軍兼新寵，再加殘疾運動員，兼且加上基層少數族裔兒童，整個畫面充滿正能量。

或許有人說：「咪又係公關嘢！」我會這樣回應：倘若當事人沒有親和力、魅力和氣場，縱使聘得全球最強的公關陣容，任憑如何扭盡六壬，都不能達到如此自然和正面的效果。其實，在面向公眾的場面，公關只是擔任facilitator（促進者）的角色，當事人若欠內在質素，即使揼幾千萬元公關費出來，公關也是愛莫能助。