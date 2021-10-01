強化航空樞紐 助旅業再起飛

航空業屬戰略產業，重要性毋庸置疑。新冠疫情前，香港航空業佔本地生產總值（GDP）接近5%，香港國際機場每日有超過1,100班航機升降，每月接載約600萬名旅客到全球超過220多個航點；航空貨運方面，雖總量只佔香港貿易量大概2%，但總值卻佔香港貿易總值超過40%。由此看來，不論客運或貨運，航空業絕對關係着本港經濟的命脈。

航空業與旅遊業唇齒相依、息息相關。航空不僅是出行的大交通，更是旅遊業重要的上游產業，是旅遊市場和產業鏈上不可或缺的一環。2019年，有4,900萬名跨境遊客乘飛機進出香港，但於2020年全年驟降88%；今年1至8月，客運量更較疫前同期狂瀉98.6%，疫下困境可見一斑。

打造「機場城市」 拓客源至大灣區

疫情重創業界，要讓旅遊業破冰，航空的復甦至關重要。航空一日不見曙光，旅業就仍深陷不知盡頭的黑暗隧道，看不見希望。現時內地航空業已恢復至疫前8成，因此通關復航於本港航空業、旅遊業都迫在眉睫。惟有盡快通關，才能改變香港沒有區域航綫的窘境，才能讓香港融入國家內循環，旅業才能和航空一同重啟。

盡管短期而言，航空業和旅遊業面對極大困難，但在中長期而言，航空業發展仍是機遇處處。透過香港機場的新建設，例如三跑和航天城，再加上《十四五規劃》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的國策支持下，香港可活用本港基建和特色地標，透過香港國際機場及大灣區內的交通網絡，拓展客源至整個大灣區，驅動國際及國內雙循環，打造「機場城市」，從而進一步鞏固和強化國際航空樞紐地位。

三跑增運營能力 貢獻5% GDP

預計明年底竣工、2024年全面啟用的三跑工程，據研究能於2030年貢獻本地GDP的5%，大幅提高香港機場的綜合運營能力。當3條跑道全數啟用後，機場每小時處理航班數量由現時的69架增至102架，客運量由每年處理7,500萬人次增至1.2億人次，貨運及航空郵件總量由500萬公噸增至900萬公噸。早前中央宣講團蒞臨香港，再次表態支持三跑建設，並且建立粵港澳3地空管協同合作機制，為三跑的發展注下強心針。

將在明年陸續落成、佔地25公頃的SKYCITY航天城，集零售、餐飲、娛樂、辦公大樓、物流中心及大型表演場地為一體，是將香港機場從單純的出入境運輸樞紐，升格為「航空都市區」的重要一環。機管局計劃在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓及航天城之間，興建一條長約850米的「航天走廊」，與附近的幾大基建（港珠澳大橋、屯門至赤鱲角連接路、亞洲國際博覽館、青馬大橋）一起形成香港獨特地標群。與杜拜國際機場相似，升級後機場功能更加豐富，將成為市民可享受休閒、娛樂、度假的「機場現代度假區」，配合機場周邊的酒店群，為旅客帶來全新體驗。

而大嶼山本身豐富的自然風光和人文景觀，賦予這片區域更多延展空間：亞博館擴建後，將可容納逾2萬人，為會議展覽、文化演出甚至體育活動提供場所；運房局打算利用機場北面的臨海位置，將其打造成水上灣畔設施，提供遊艇會、水上中心等一站式海濱服務；加上大嶼山現有的旅遊資源，如香港迪士尼樂園、昂坪360、大澳漁村、郊野公園、行山徑、沙灘等，將合為一體，利於本港旅業發展綠色生態遊、文化創意遊、親子遊及商務會展旅遊等高增值領域，有助旅遊業復甦。在此基礎上，香港國際機場將演進為綜合性的航空港，整個大嶼山則轉型成為多元化的機場旅遊「城中城」。

「雙經濟」交滙點 航空城地理優越

此外，航空城所在地理位置得天獨厚，集「機場經濟」和「橋頭經濟」於一身，是世界上罕有的「雙經濟」交滙點。機場既連接全球各地航空，又通過港珠澳大橋直抵其他灣區城市，暢通無阻的立體交通網絡--渡輪服務、跨境巴士、高鐵及港珠澳大橋等，不斷擴大一小時的交通半徑，大大吸引灣區市民在香港國際機場轉乘飛機。若政府適時簡化入境手續，加強對外宣傳，並考慮發展低空飛行（直升機服務）、遊艇等多樣化通航交通，以香港國際機場為圓心的航空都市區，將一躍成為輻射大灣區8,600萬人的窗口城市，區內「一程多站」的網絡雛形已可窺見。

誠然，機場城市的搭建並非一朝一夕，但本港極佳的航空發展基礎，已為未來航空、旅遊乃至香港整體經濟發展奠定堅實的基礎。在疫情這一分水嶺下，政府須向業界提供持續不斷的支持、逐步開放的政策、恰逢其時的引導，在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，把握「大灣區綱要」、「十四五規劃」、「一帶一路」的發展機遇，通過「機場城市」的打造，成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，讓航空及旅遊業界打破困局，迎來曙光，獲得未來恢復及發展源源不竭的動力。

▲ 機場城市的搭建並非一朝一夕，但本港極佳的航空發展基礎，已為未來航空、旅遊乃至香港整體經濟發展奠定堅實的基礎。（資料圖片）