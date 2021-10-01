港善用優勢 鞏固離岸人幣中心地位

國家近期陸續推出優惠政策和開放措施，支持香港持續發展，並推動粵港澳大灣區建設，無疑為本港不同專業服務領域帶來巨大機遇。立法會早前通過一項議員議案，探討如何進一步提升香港作為人民幣離岸中心的地位。

藉灣區一帶一路 積極參與雙循環

香港人民幣離岸市場是在中央政府大力支持和主導下逐步形成的，經歷了漸進穩健的發展過程，從2003年首次在本港開展個人人民幣業務，到2007年容許內地金融機構在港發行人民幣債券，然後逐步開展跨境貿易和投資人民幣結算，又不斷開拓新渠道，先後推出滬港通、深港通和債券通，強化香港和內地金融市場的互聯互通。

這些政策措施不但有助於香港鞏固其作為全球金融中心的地位，同時助力香港發展成為通往內地的橋樑，以及全球最大離岸人民幣中心，成績有目共睹：截至今年5月底，香港市場離岸人民幣存款餘額達到8,211億元，佔全球離岸人民幣存款餘額一半左右；另外，目前全球大約75%的離岸人民幣支付通過香港結算，大幅領先其他離岸市場。然而，我們絕不應故步自封，而應該居安思危，近年倫敦、新加坡和上海等城市都積極發展離岸人民幣業務。

香港最獨特的優勢，是實施一國兩制，對於參與國家發展有近水樓台之利，並且有國策的強大支持，能夠以粵港澳大灣區及「一帶一路」建設為依託，積極參與國內國際「雙循環」。國家「十四五」規劃明確提出，支持香港提升國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。

相關的優惠政策和開放措施已陸續出台，中央在公布加深粵澳合作的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》後，在9月6日又公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，確立了兩大定位，即打造全面深化改革創新試驗平台、建設高水準對外開放門戶樞紐，提到要積極穩妥推進金融機構、市場、產品和監管創新，為消費、投資、貿易、科技創新等提供全方位、多層次的金融服務。這是國家實施「十四五」規劃和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大舉措，也是港深金融業合作共贏的又一支強心針。

以政策鼓勵市場 推人幣投資產品

時隔僅3天，再傳來好消息，有關當局宣布「粵港澳大灣區跨境理財通」於9月10日正式啟動，分「北向通」和「南向通」，「北向通」指香港及澳門合資格居民可投資內地銀行銷售的指定投資產品，「南向通」指內地合資格居民可投資港澳銀行銷售的指定理財產品。盡管初期階段主要涵蓋低至中風險、相對簡單的投資產品，並受額度管理，「南向通」的總額度為1,500億元人民幣，由港澳兩地共用，個人額度則為100萬元人民幣，但「跨境理財通」為大灣區居民提供更多理財產品的選擇，同時為3地金融業界開闢更廣闊的市場，並進一步促進人民幣跨境流動和使用。

我們如何才能夠將上述巨大的發展潛力化為可見的成果呢？綜觀國家的相關政策措施，既強調改革創新、加速大灣區金融業的互聯互通，又強調積極穩妥，以防範出現重大的金融風險。在這個大前提下，特區政府應制定政策措施，推動本港金融市場推出多樣化的人民幣投資產品，並聯同本港業界與內地相關政府部門和同業商討，積極促進跨境投資，為本港大、中、小金融服務企業拓展內地市場拆牆鬆綁，從而擴大香港的人民幣資金池，完善人民幣的離岸生態體系，進一步提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

▲ 港府應制定政策措施，推動本港金融市場推出多樣化的人民幣投資產品，並聯同本港業界與內地相關部門和同業商討，積極促進跨境投資，為本港金融服務企業拓展內地市場拆牆鬆綁。（資料圖片）