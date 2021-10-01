孟晚舟獲釋 中美外交續博弈

華為副董事長孟晚舟自2018年在加拿大溫哥華轉機被捕後，一直處於軟禁的保釋狀態，只能在溫哥華指定區域內活動，被無理拘押超過1,000日。多年來經祖國、中國駐加拿大大使館及各界人士的支持與協調，最終孟晚舟能以不認罪的方式獲釋，順利回國。加拿大甘願受制於美國自我擴張其司法管轄權，應其要求拘捕並軟禁孟晚舟長達3年之久，期間並無進行司法審判，很難想像一個已發展國家，竟然公然採用如此橫蠻手段剝奪個人自由。

拜登與華關係 較特朗普緩解

很多人認為，是次無條件釋放的背後意義，是美國對中國甘拜下風的一種取態，而今次行動亦是兩國領袖在電話簡單對話後促成，在孟晚舟離開加拿大國土後，中國隨即釋放兩名加拿大公民。中華復興已是不爭事實，特朗普時代美國採取相對較強硬、侵略性較強的外交策略，很多政策均是衝着中國利益而來；時移世易，如今拜登在中美關係雖然表面上態度沒有軟化，但從種種迹象顯示，拜登政府與中國的關係較前任有所緩解。

美國現時仍未處理新冠疫情以及中美國家非法入境移民的問題。美國疫情的死亡人數已超過67萬，雖然當局積極考慮為國民注射第三針加強劑，以防疫情蔓延，但全國仍有兩成多人沒有接種疫苗，成為新增確診個案的火車頭；經濟方面，雖然可靠量化寬鬆政策令疫下經濟稍有起色，但始終長貧難顧，加上中美洲疫情持續引發經濟困局，很多人從海地等地偷渡到美國，加上拜登政府的難民政策遠較特朗普政府溫和，現時美國非法移民的數量是過去20多年來最嚴重。由移民潮引發的人道災難，相信是拜登上任不足一年以來，繼阿富汗以及核潛艇外交風波後，另一個棘手的問題。

現時美國民主黨所受到的議會及傳媒壓力，足以令拜登政府頭痛不已，除令蜜月期提早結束，亦為明年的中期選舉能否繼續控制議院蒙上陰影，有機會拖慢往後施政，故此有人認為，是次孟晚舟案是拜登擺脫特朗普時期所遺下的外交問題，未必是美國忌於中國強勢的一種表態。事實上，現時美國「合縱連橫」，聯通五眼聯盟等西方國家圍堵中國，歐洲、澳洲及美國等均視中國為競爭對手，而非盟友。

習促構建互尊重 新型大國關係

習近平主席在9月初中共中央黨校發表講話，號召中共官員要「丟掉幻想、勇於鬥爭」，建設一種「天下、人類命運共同體」具有中國特色的國際關係思想，構建「互相尊重」、「雙贏」、「新型大國關係」等觀念，與先前向中共各級領導發表指令「努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」形成一綫。

近月中國駐美大使亦有所變動，由歐洲專家秦剛換替一向被視為溫和派的崔天凱，有報道稱秦剛較得習近平信任，相信中美外交仍會繼續博弈。（文章只代表個人立場）

▲ 近月中國駐美大使有所變動，由歐洲專家秦剛（圖）換替一向被視為溫和派的崔天凱，相信中美外交仍會繼續博弈。（新華社資料圖片）