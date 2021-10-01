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Dropbox新功能 短影片取代文字

行政人員版 2021/10/01

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主打雲端儲存的Dropbox，近期積極開拓其他服務，早前發表3個新功能，主要針對團隊協作及創意工作者。

Dropbox Capture較適合一般用戶使用，以短影片取代文字，提供有效率協作體驗。新功能可以

...

欄名 : 科技新知

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