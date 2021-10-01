Dropbox新功能 短影片取代文字 行政人員版 2021/10/01 分享： 主打雲端儲存的Dropbox，近期積極開拓其他服務，早前發表3個新功能，主要針對團隊協作及創意工作者。 Dropbox Capture較適合一般用戶使用，以短影片取代文字，提供有效率協作體驗。新功能可以 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Siri通話電郵指令 更新後部分失效 今日 Siri通話電郵指令 更新後部分失效 Pixel 6系列5889元起 料用Tensor處理器 2021/09/30 Pixel 6系列5889元起 料用Tensor處理器 Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」 2021/09/30 Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」 Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米 2021/09/29 Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米 三星員工內部爆料 Galaxy S21 FE擬撤發布 2021/09/29 三星員工內部爆料 Galaxy S21 FE擬撤發布 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 服務 雲端 macOS Dropbox