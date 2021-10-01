Siri通話電郵指令 更新後部分失效 行政人員版 2021/10/01 分享： 蘋果（Apple）早前正式發布iOS 15，並為語音助理Siri作出更新，用戶可在沒有網絡的情況下，讓Siri處理設備上的需求。不過近日有外媒發現，有多個Siri指令在更新iOS 15後就不再起作用， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Dropbox新功能 短影片取代文字 今日 Dropbox新功能 短影片取代文字 Pixel 6系列5889元起 料用Tensor處理器 2021/09/30 Pixel 6系列5889元起 料用Tensor處理器 Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」 2021/09/30 Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」 Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米 2021/09/29 Starlink可作GPS導航 定位精準度小於8米 三星員工內部爆料 Galaxy S21 FE擬撤發布 2021/09/29 三星員工內部爆料 Galaxy S21 FE擬撤發布 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 iOS Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 語音助理