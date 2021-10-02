施政報告 刺激新盤銷情？

【新盤拆局】第四季新盤先頭部隊，集中新界北，包括以138平方呎細絕北區的上水尚宜，以及並非港鐵新盤但比鄰港鐵火炭站的星凱‧堤岸，尚宜已公布價單全數平過$600萬；星凱‧堤岸價單亦快將公布；另一方面東九

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