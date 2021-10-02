  • 29°C
香港時間 : 20211002日 (六) 02:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施政報告 刺激新盤銷情？

置業家居 2021/10/02

分享：

【新盤拆局】第四季新盤先頭部隊，集中新界北，包括以138平方呎細絕北區的上水尚宜，以及並非港鐵新盤但比鄰港鐵火炭站的星凱‧堤岸，尚宜已公布價單全數平過$600萬；星凱‧堤岸價單亦快將公布；另一方面東九

...

欄名 : 封面故事

相關文章

10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點
今日
10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點
星凱‧堤岸 示範單位
今日
星凱‧堤岸 示範單位
星凱‧堤岸全面睇
今日
星凱‧堤岸全面睇
上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起
今日
上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起
東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售
今日
東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售

你可能感興趣

10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點
今日 01:00
10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點
星凱‧堤岸 示範單位
今日 01:00
星凱‧堤岸 示範單位
星凱‧堤岸全面睇
今日 01:00
星凱‧堤岸全面睇

最新專欄文章 更多

10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點
今日
10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點
東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售
今日
東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售
上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起
今日
上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起
星凱‧堤岸全面睇
今日
星凱‧堤岸全面睇
星凱‧堤岸 示範單位
今日
星凱‧堤岸 示範單位
土地供應 施政報告 一手市場

上一篇文章

10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點

下一篇文章

星凱‧堤岸 示範單位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？