施政報告 刺激新盤銷情？ 置業家居 2021/10/02 分享： 【新盤拆局】第四季新盤先頭部隊，集中新界北，包括以138平方呎細絕北區的上水尚宜，以及並非港鐵新盤但比鄰港鐵火炭站的星凱‧堤岸，尚宜已公布價單全數平過$600萬；星凱‧堤岸價單亦快將公布；另一方面東九 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 星凱‧堤岸 示範單位 今日 星凱‧堤岸 示範單位 星凱‧堤岸全面睇 今日 星凱‧堤岸全面睇 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 今日 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 今日 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 你可能感興趣 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 01:00 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 星凱‧堤岸 示範單位 今日 01:00 星凱‧堤岸 示範單位 星凱‧堤岸全面睇 今日 01:00 星凱‧堤岸全面睇 最新專欄文章 更多 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 今日 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 今日 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 星凱‧堤岸全面睇 今日 星凱‧堤岸全面睇 星凱‧堤岸 示範單位 今日 星凱‧堤岸 示範單位 土地供應 施政報告 一手市場