星凱‧堤岸 示範單位 置業家居 2021/10/02 分享： 經改動示範單位 3座28樓H室 實用面積755平方呎 3房套連工作間（原則） 無改動示範單位 3座28樓H室 實用面積755平方呎 3房套連工作間 作者：梁子謙、徐愷婷 責任編輯：阮詠儀 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 施政報告 刺激新盤銷情？ 星凱‧堤岸全面睇 今日 星凱‧堤岸全面睇 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 今日 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 今日 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 你可能感興趣 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 01:00 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 01:00 施政報告 刺激新盤銷情？ 星凱‧堤岸全面睇 今日 01:00 星凱‧堤岸全面睇 最新專欄文章 更多 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 今日 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 今日 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 星凱‧堤岸全面睇 今日 星凱‧堤岸全面睇 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 施政報告 刺激新盤銷情？ 一手市場 星凱‧堤岸