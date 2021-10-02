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星凱‧堤岸 示範單位

置業家居 2021/10/02

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經改動示範單位

3座28樓H室

實用面積755平方呎

3房套連工作間（原則）

無改動示範單位

3座28樓H室

實用面積755平方呎

3房套連工作間

作者：梁子謙、徐愷婷

責任編輯：阮詠儀

...

欄名 : 封面故事

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