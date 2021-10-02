星凱‧堤岸全面睇 置業家居 2021/10/02 分享： 星凱‧堤岸地址位於沙田㘭背灣街1號，比鄰港鐵火炭站而建，由4座39層至41層住宅組成，提供1,335伙單位，戶型由開放式至4房單位不等，面積228至2,001平方呎。標準單位2房為主打戶型，面積462 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 施政報告 刺激新盤銷情？ 星凱‧堤岸 示範單位 今日 星凱‧堤岸 示範單位 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 今日 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 今日 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 你可能感興趣 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 01:00 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 01:00 施政報告 刺激新盤銷情？ 星凱‧堤岸 示範單位 今日 01:00 星凱‧堤岸 示範單位 最新專欄文章 更多 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 今日 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 今日 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 星凱‧堤岸 示範單位 今日 星凱‧堤岸 示範單位 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 施政報告 刺激新盤銷情？ 一手市場 星凱‧堤岸