星凱‧堤岸地址位於沙田㘭背灣街1號，比鄰港鐵火炭站而建，由4座39層至41層住宅組成，提供1,335伙單位，戶型由開放式至4房單位不等，面積228至2,001平方呎。標準單位2房為主打戶型，面積462

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