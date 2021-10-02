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上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起

置業家居 2021/10/02

分享：

上水新盤尚宜公布首張價單，全數單位低於$600萬，138平方呎的開放式折實價約$243萬起，部署下周開售。

尚宜首張價單推出全盤30伙單位，包括開放式至1房單位，實用面積138至259平方呎，價單定價$

...

欄名 : 封面故事

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