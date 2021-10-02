上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 置業家居 2021/10/02 分享： 上水新盤尚宜公布首張價單，全數單位低於$600萬，138平方呎的開放式折實價約$243萬起，部署下周開售。 尚宜首張價單推出全盤30伙單位，包括開放式至1房單位，實用面積138至259平方呎，價單定價$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 施政報告 刺激新盤銷情？ 星凱‧堤岸 示範單位 今日 星凱‧堤岸 示範單位 星凱‧堤岸全面睇 今日 星凱‧堤岸全面睇 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 今日 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 你可能感興趣 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 01:00 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 01:00 施政報告 刺激新盤銷情？ 星凱‧堤岸 示範單位 今日 01:00 星凱‧堤岸 示範單位 最新專欄文章 更多 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 今日 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 星凱‧堤岸全面睇 今日 星凱‧堤岸全面睇 星凱‧堤岸 示範單位 今日 星凱‧堤岸 示範單位 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 施政報告 刺激新盤銷情？ 一手市場 尚宜