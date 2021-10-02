東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 置業家居 2021/10/02 分享： 東九龍新盤KOKO HILLS第2期KOKO RESERVE公布首張銷售安排，推28伙單位於下周日﹙10日﹚招標發售。 根據銷售安排顯示，推出第1座共28伙單位進行招標發售，主要來自第1座A室、B室、E ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 施政報告 刺激新盤銷情？ 星凱‧堤岸 示範單位 今日 星凱‧堤岸 示範單位 星凱‧堤岸全面睇 今日 星凱‧堤岸全面睇 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 今日 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 你可能感興趣 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 01:00 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 01:00 施政報告 刺激新盤銷情？ 星凱‧堤岸 示範單位 今日 01:00 星凱‧堤岸 示範單位 最新專欄文章 更多 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 今日 10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 今日 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 星凱‧堤岸全面睇 今日 星凱‧堤岸全面睇 星凱‧堤岸 示範單位 今日 星凱‧堤岸 示範單位 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 施政報告 刺激新盤銷情？ 銷售安排 一手市場