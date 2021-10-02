10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點

新盤2021正式踏入第四季，10月新盤打頭陣，逾4,000伙單位有機會應市！上水尚宜、沙田星凱‧堤岸及東九龍KOKO RESERVE搶先出擊，而尚宜折實價錢全數平過$600萬。

第四季新盤正式起動，多個

...