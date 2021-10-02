10月新盤百花齊放 星凱‧堤岸涉1,335伙搶市場焦點 置業家居 2021/10/02 分享： 新盤2021正式踏入第四季，10月新盤打頭陣，逾4,000伙單位有機會應市！上水尚宜、沙田星凱‧堤岸及東九龍KOKO RESERVE搶先出擊，而尚宜折實價錢全數平過$600萬。 第四季新盤正式起動，多個 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 施政報告 刺激新盤銷情？ 星凱‧堤岸 示範單位 今日 星凱‧堤岸 示範單位 星凱‧堤岸全面睇 今日 星凱‧堤岸全面睇 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 今日 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 今日 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 你可能感興趣 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 01:00 施政報告 刺激新盤銷情？ 星凱‧堤岸 示範單位 今日 01:00 星凱‧堤岸 示範單位 星凱‧堤岸全面睇 今日 01:00 星凱‧堤岸全面睇 最新專欄文章 更多 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 今日 東九龍KOKO RESERVE 市區罕有 28伙招標發售 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 今日 上水尚宜盡推30伙 開放式折實$243萬起 星凱‧堤岸全面睇 今日 星凱‧堤岸全面睇 星凱‧堤岸 示範單位 今日 星凱‧堤岸 示範單位 施政報告 刺激新盤銷情？ 今日 施政報告 刺激新盤銷情？ 一手市場 星凱‧堤岸