倚南享少海景 置業家居 2021/10/02 分享： 單位：低層B室 實用面積：304平方呎 叫價：$725萬（呎價：$23,849） 單位提供：世紀21嘉聯（28733111） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區 今日 半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區 柏蔚山裝潢時尚 今日 柏蔚山裝潢時尚 瑧璈四正光猛 今日 瑧璈四正光猛 你可能感興趣 半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區 今日 01:00 半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區 柏蔚山裝潢時尚 今日 01:00 柏蔚山裝潢時尚 瑧璈四正光猛 今日 01:00 瑧璈四正光猛 最新專欄文章 更多 半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區 今日 半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區 瑧璈四正光猛 今日 瑧璈四正光猛 柏蔚山裝潢時尚 今日 柏蔚山裝潢時尚 第四季入伙高峰 日出康城逾百預租盤 最平叫租$1.4萬起 2021/09/25 第四季入伙高峰 日出康城逾百預租盤 最平叫租$1.4萬起 半山捌號家電齊全 2021/09/18 半山捌號家電齊全 倚南 放盤