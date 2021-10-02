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倚南享少海景

置業家居 2021/10/02

分享：

單位：低層B室

實用面積：304平方呎

叫價：$725萬（呎價：$23,849）

單位提供：世紀21嘉聯（28733111）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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